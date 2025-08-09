X!

Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.

Jalgrattasport
Matthew Brennan
Matthew Brennan Autor/allikas: SCANPIX / IMAGO/Sirotti
Jalgrattasport

Poola velotuuri (UCI 2.UWT) viiendal etapil (206,1 km) pälvis esimese koha inglane Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike; 4:50.04). Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) lõpetas 107. kohal.

Brennani järel sai teise koha kaasmaalane Ben Turner (INEOS Grenadiers) ja kolmanda koha itaallane Andrea Bagioli (Lidl – Trek). Mihkels kaotas võitjale 16 minuti ja kolme sekundiga, vahendab EJL.ee.

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina prantslane Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team), kellele järgnevad Monaco rattur Victor Langellotti (Ineos Grenadiers; +0.08) ja šveitslane Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG; +0.12). Mihkels (+24.12) jätkab võistlemist 105. kohal.

Laupäeval on velotuuril kavas kuues etapp pikkusega 147,5 kilomeetrit.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

jalgrattauudised

09:20

Teisena lõpetanud Martin Laas tõmbas selga rohelise särgi

08:48

Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.

08.08

Laas teenis Trans-Himaalaja velotuuril järjekordse etapivõidu

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

07.08

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

07.08

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

06.08

Poola velotuuri üldliider kukkus, Mihkels lõpetas 75. kohal

06.08

Olümpiavõitja Evenepoel hakkab sõitma Red Bullis

05.08

Mihkels Poola velotuuri teisel etapil kõrgesse mängu ei sekkunud

05.08

Maha jäänud ratturid üritasid velotuuril pettusega gruppi tagasi hiilida

05.08

Lauri Tamm jõudis Prantsusmaal taas kolme parema sekka

05.08

Veel juunioride sekka kuuluv Koik võitis Poolas eliitklassi võistluse

04.08

Markus Pajur teenis Prantsusmaal kriteeriumisõidus esikoha

04.08

Peaaegu kukkunud Mihkels alustas Poola velotuuri 12. kohaga

04.08

Eesti noorratturid tegid Poolas häid tulemusi

04.08

Eesti noorrattur võitis Asseni velotuuril finaaletapi

04.08

Riko Mäeuibo võitis mäestlaskumise EM-il pronksmedali

03.08

Ferrand-Prevot võitis esimese prantslannana Tour de France'i

03.08

Rakkes triumfeerisid õde ja vend Mõttused

02.08

Ferrand-Prevot tõusis mägise etapiga liidrisärki

sport.err.ee uudised

13:01

MM-i eel raskelt viga saanud Rootsi suusatäht ei treeni veel täiskoormusega

12:31

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

11:42

Kümnekordne Eesti meister Heil jättis kuuli nurka

11:20

Eesti noortekoondislane lõi Berliini Hertha duubli eest kaks väravat

10:56

Suusahüppajate hooaeg algas probleemidega tehnilises kontrollis

10:23

Pärnus läks esimene esikoht lätlasele, Kajak debüteeris ajasõidus

09:38

Vetkal kuulus Hollandi esiliiga avavoorus Dordrechti põhikoosseisu

09:20

Teisena lõpetanud Martin Laas tõmbas selga rohelise särgi

08:48

Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.

08:14

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile

08.08

Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

08.08

Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega Uuendatud

08.08

Raudla korvpalli EM-finaalturniiri eel: ootusärevus läheb aina suuremaks

08.08

Glinka andis Poolas esisaja mängijale kõva lahingu

08.08

ETV spordisaade, 8. august

08.08

Eesti jalgpallipoisid lõid Fääri saartele kaheksa väravat

08.08

Eesti võrkpallikoondis sai Lätilt suve esimese kaotuse

08.08

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

08.08

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

08.08

Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo