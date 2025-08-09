Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.

Laupäeval on velotuuril kavas kuues etapp pikkusega 147,5 kilomeetrit.

Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina prantslane Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team), kellele järgnevad Monaco rattur Victor Langellotti (Ineos Grenadiers; +0.08) ja šveitslane Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG; +0.12). Mihkels (+24.12) jätkab võistlemist 105. kohal.

Brennani järel sai teise koha kaasmaalane Ben Turner (INEOS Grenadiers) ja kolmanda koha itaallane Andrea Bagioli (Lidl – Trek). Mihkels kaotas võitjale 16 minuti ja kolme sekundiga, vahendab EJL.ee.

