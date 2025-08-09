Poola velotuuril võidutses Brennan, Mihkels 107.
Poola velotuuri (UCI 2.UWT) viiendal etapil (206,1 km) pälvis esimese koha inglane Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike; 4:50.04). Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) lõpetas 107. kohal.
Brennani järel sai teise koha kaasmaalane Ben Turner (INEOS Grenadiers) ja kolmanda koha itaallane Andrea Bagioli (Lidl – Trek). Mihkels kaotas võitjale 16 minuti ja kolme sekundiga, vahendab EJL.ee.
Velotuuri üldarvestuses jätkab liidrina prantslane Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team), kellele järgnevad Monaco rattur Victor Langellotti (Ineos Grenadiers; +0.08) ja šveitslane Jan Christen (UAE Team Emirates – XRG; +0.12). Mihkels (+24.12) jätkab võistlemist 105. kohal.
Laupäeval on velotuuril kavas kuues etapp pikkusega 147,5 kilomeetrit.
