Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

Soome korvpallikoondis pidas reedel EM-finaalturniiri eel oma esimese kontrollmängu ning teenis NBA tähe Lauri Markkaneni juhtimisel Belgia üle 43-punktilise võidu.

Soome asus Jyväskyläs toimunud kontrollmängu varakult juhtima ning võitis avaveerandi 25:17, suurendades poolajaks edu 19-punktiliseks. Teisel poolajal mängukäigus suuri muudatusi ei toimunud ning soomlased vormistasid oma esimeses kontrollmängus vägeva 105:62 (25:17, 28:17, 26:16, 26:12) võidu.

Soome rünnakut vedas Utah Jazzi staar Lauri Markkanen, kes kogus kohtumise lõpuks 48 punkti, mis tähistab ühtlasi Soome koondise ühe mängu rekordit. 28-aastane ääremängija tabas väljakult 70-protsendilise täpsusega (kahesed 10/11, kolmesed 7/13) ning tabas kaheksast vabaviskest seitse. Lisaks kogunes tema arvele üheksa lauapalli ja kolm vaheltlõiget.

"Punktirekord on lahe, aga see, mis me tiimina teha suutsime, on olulisem. Mul on väga hea tunne, et saan kahe aasta pikkuse pausi järel jälle koondist esindada. See mäng läks väga hästi, aga me võiksime veelgi paremini mängida," sõnas Markkanen.

Soome peab enne EM-finaalturniiri veel kolm kontrollmängu: 11. augustil minnakse veelkord Belgiaga vastamisi ning siis mängitakse 17. ja 21. augustil kaks korda Poolaga. Soome on ühtlasi EM-finaalturniiri B-alagrupi võõrustaja ning Tamperes minnakse vastamisi Rootsi, Suurbritannia, Montenegro, Leedu ja Saksamaaga.

EM-finaalturniir algab 27. augustil.