Eesti jalgpallipoisid lõid Fääri saartele kaheksa väravat

Eesti noored alustasid kiirelt, kui Denis Zotov juba üheksandal minutil penalti realiseeris. Mäng kulges sealt edasi väravateta kuni 34. minutini, mil Jaan Erik Põldma Eesti kahe tabamusega juhtima viis. Põldma lõi poolaja üleminutitel veel ühe värava ning viis eestlased riietusruumi 3:0 eduseisul.

Teisel poolajal jätkus võõrustaja väravatesadu ning Zotov vormistas 53. minutiks kübaratriki. 57. minutil lõi Oskar Vahemets veel kuuendagi, kuid Fääri saarte noored avasid 71. minutil penaltipunktilt skoori. Eesti vastas sellele veel kahe tabamusega: 78. minutil jõudis tabamuseni Kirill Belõhh ning kaks minutit hiljem realiseeris Romet Külm veel ühe penalti.

Külalised said 82. minutil veel ühe värava kirja, aga Eesti noored vormistasid siiski vinge 8:2 võidu.

"Taustsüsteem on siin tegelikult natukene keerulisem. Skoor skooriks, aga eelkõige oli meie jaoks vaja kätte saada need asjad, millega oleme tegelenud," vahendas jalgpall.ee peatreener Ludvig Tasase sõnu.

"Vaheajal oli sõnum mängijatele, et läheme uuesti välja 0:0 skoori pealt. Skoor ei ole eesmärk omaette. Loomulikult on võit alati oluline ja meil on hea meel, aga eelkõige võtame siit kaasa väga palju klippe olukordadest, mis meil õnnestusid ja terve rodu asju, millega edasi tegeleda," jätkas juhendaja. "Meie fookus on viimasel ajal olnud standardolukordadel – räägime palju nurgalöökidest ja autidest. Kui palju me audi järel ise palliga edasi mängime, kui palju kaotame nendest hetkedest. Samamoodi ka karistuslöökidega."

Pühapäeval läheb Eesti vastamisi Gibraltariga, 13. augustil mängitakse Lätiga.