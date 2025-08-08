Eesti võrkpallikoondis sai Lätilt suve esimese kaotuse

Eesti skooris avageimis seisult 6:5 Märt Tammearu pallingute toel neli vastuseta punkti ning enam lätlasi lähedale ei lubanud, vormistades vinge 25:17 võidu.

Tasavägises teises geimis dikteerisid mängukulgu külalised, kes vormistasid lõpuks 25:23 võidu ja viigistasid sellega seisu. Kolmas geim kulges samuti tasavägiselt, kuid Eestil õnnestus minna juhtima 16:12. Läti meeskond näitas seejärel aga sisu ning realiseeris pingelise lõpplahenduse järel 27:25 geimivõidu.

Neljas geim kuulus samuti külalistele, kes realiseerisid 25:22 geimivõiduga kokkuvõttes kolm-üks võidu.

Robert Täht kerkis Eesti meeskonna resultatiivseimaks 21 punktiga (+9). Renee Teppani arvele jäi 18 punkti (+11), Märt Tammearu tõi 11 (+1) ning Marx Aru kümme punkti (+6). Läti parim oli 20 punktiga (+15) Renars Pauls Jansons, vahendab Volley.ee.

Eesti vastuvõtt oli 52 protsenti ja rünnakuid lahendati 46-protsendiliselt, blokiga teeniti 11 ja serviga kolm punkti, eksiti 19 pallingul. Lätlaste vastuvõtt oli 64 protsenti ja rünnak 46 protsenti, blokipunkte teeniti üheksa ja servipunkte kolm (24 viga).

Eesti ja Läti peavad laupäeval veel ühe kontrollmängu, Kalevi spordihallis pannakse pall mängu kell 16.00.

Eesti koosseis Läti vastu:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp