Tartu Ülikooli korvpalliklubiga liitus kogenud ameeriklane

Eesti korvpalliklubi Tartu Ülikool Maks & Moorits teatas reedel, et on sõlminud lepingu 31-aastase ameeriklase Malcolm Bernardiga.

Bernardi profikarjäär on profikarjääri jooksul mänginud Argentiina, Soome, Katari, Sloveenia, Venemaa, Belgia, Põhja-Makedoonia, Austraalia ning Serbia klubides, aga 31-aastase ameeriklase karjäär jätkub sel hooajal Tartus.

"Nägin, et mängisite möödunud aastal ENBL sarjas ning jõudsite koduses liigas finaali. Mulle tundus, et võiksin Tartu meeskonda sobituda ja usun, et suudame koos midagi suurt saavutada. Eriti just FIBA Europe Cup'i silmas pidades," ütles Bernard pärast Tartus maandumist.

"Ainus eesmärk on võita kõik! Kindlasti saab hooaja jooksul olema tõuse ja mõõnasid, aga oluline on, et hoiaksime kokku ja läheksime alati võitma," ütles USA üliõpilasliigas (NCAA) Charleston Southerni, Florida A&M-i ja Xavieri ülikoole esindanud tagamees.

"Treenerite soov oli tagaliini leida pikka kasvu ja tugev mängija, kes suudab ka kaitses mängida. Bernard on erinevates liigades tõestanud, et lisaks skoorimisele suudab ka kvaliteetset kaitset mängida," ütles Tartu Ülikool Maks & Mooritsa meeskonna mänedžer Robert Peterson.

Möödunud hooaega alustas Bernard Põhja-Makedoonia klubis KK Rabotnicki AD Skopje, kuid liikus sealt kiirelt Serbia meeskonda KK Zlatibor Cajetina. Kohalikus liigas kogus ta 21 mängus keskmiselt 12 punkti, viis lauapalli ja neli resultatiivset söötu. Aadria liiga teises divisjonis (ABA 2) olid Bernardi keskmised numbrid 15,8 punkti, 5,8 lauapalli ja 4,5 resultatiivset söötu. Lisaks teenis ta ABA parima kaitsemängija auhinna ning portaal Eurobasket.com valis ta liiga parimaks mängijaks.