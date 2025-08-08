Jürgenson ja Oja jätkavad Briti meistrivõistluste hooaega

Briti meistrivõistlustel on tänavu peetud kaks etappi ning eestlased on teinud vinge alguse: Jürgenson ja Oja (M-Sport) pälvisid hooaja avaetapil kuuenda koha, aga Kielder Carlisle Stages nimelisel rallil pälvisid nad esikoha.

"MM-rallidega on suure tõenäosusega selleks hooajaks kõik, sest FIA Rally Star programmi auhinna sõidud on tehtud, kuid kindlasti sõidan veel selle autoga hooaja lõpuni," vahendab Eesti Autospordi Liit Jürgensoni sõnu.

"MM-hooajale tagasi vaadates ütlen, et pigem väga okei hooaeg, arvestades seda, et see oli meie esimene hooaeg WRC2 klassis. Vahepeal oli üles ja alla, kuid ma arvan see on loogiline ja ei saagi olla ainult üles. Tuleb rahul olla," lisas rallitäht.

Hooaja kokkuvõttes hoiavad M-Sport meeskonna võistlejad 34 punktiga neljandat kohta. Liidritest, kelleks on 2023. aasta WRC juunioride maailmameistrid William Creighton - Liam Regan (Toyota) jäävad valitsevad juunioride maailmameistrid eesootava etapi eel maha üheksa punktiga.

"Meie eesmärk eesootaval etapil on selge ja see on võit ning seda ka järgnevatel kruusarallidel. Septembris Walesis sõidetav Rali Ceredigion on ka [Euroopa meistrivõistluste] etapp ja näis, kuidas asfaldil hakkama saame," ütles Jürgenson.

Kokku ootab Grampian Forest Rallyl võistlejaid kahe päeva jooksul ees 10 kiiruskatset, mille jooksul läbitakse 88,96 katsekilomeetrit. Esimesed kaks katset peetakse reede hilisõhtul.