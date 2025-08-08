Moser jõudis U-20 EM-il finaali, Seire teist päeva järjest poolfinaalis

21. juulil Põhja-Makedoonias toimunud Euroopa noorte olümpiafestivalil uue U-18 vanuseklassi maailmarekordi püstitanud Moser ületas Tamperes eelvõistlusel kõigepealt kõrguse 3.95 teisel katsel ning sai siis esimese katsega üle nelja meetri ja kümne sentimeetri kõrgusel olnud latist, kindlustades sellega koha finaalvõistlusel.

"Finaalikoht on käes, töö sai tehtud!" ütles ta pärast eelvõistlust. "Tegelikult oli üsnagi raske, eriti proovikatsed. Ma ei suutnud üldse edasi joosta, võib-olla varane kellaaeg või küljetuul, mis häiris. Kaks proovikatset kukkusin täitsa auku, ei liikunud lati kohal edasi. Närvid olid üsna pilgul."

"Kui sain algkõrguse kirja, siis läks juba kergemaks. 4.10 esimesel katsel, see oli hea," lisas Moser.

Seitse võistlejat ületasid 4.10, finaalikoha tagasid veel viis võistlejat, kelle tulemuseks jäi 3.95. Finaal toimub pühapäeva ennelõunal.

EM-i avapäeval 100 meetri jooksus poolfinaali pääsenud ning siis 15. kohaga lõpetanud Herman Seire tagas edasipääsu ka 200 meetri jooksus, kui lõpetas eeljooksudes ajaga 21,39. Oma jooksus jäi ta kolmandaks, isiklikust rekordist (21,23) jäi ta 0,16 sekundi kaugusele.

Noormeeste 200 meetri poolfinaalid peetakse laupäeva pärastlõunal.