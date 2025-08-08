Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

"Mul on olnud Norra meeskonnaga fantastiline aeg ja tahaksin teile suure aitäh öelda. Olen siin veedetud aega väga nautinud. Aga pärast peaaegu kümmet aastat tunnen, et on aeg teatepulk üle anda," ütles Mazet.

Mazet läks Norra 2016. aastal ja on sellest ajast alates mänginud Norra meeskonna edus keskset rolli. Tema detailitäpsus koos ainulaadse võimega luua tugevaid suhteid on teinud temast ühe laskesuusatamise kogukonna lugupeetuma treeneri.

"Siegfried on kahtlemata olnud Norra laskesuusatamise oluline lüli. Ta on viinud nii sportlased kui ka treenerid uuele tasemele ja tema mõju on tunda veel paljude aastate jooksul. Oleme tänulikud teekonna eest, mille oleme koos läbinud," ütles Norra Laskesuusatamise Liidu peasekretär Morten Djupvik.

Treener Egil Kristiansen kiitis prantslase omadusi. "On olnud au töötada sellise treeneriga nagu Siegfried. Tema täpsus ja pühendumus on meid kõiki inspireerinud ning ta on hea eeskuju," ütles koondise treener Egil Kristiansen.

"Siegfried ei näe meid ainult laskesuusatajatena, vaid inimestena. Ta on olnud meie meeskonna jaoks oluline tegelane nii professionaalselt kui ka isiklikult. Siegfriedi kaotus on kurb, aga me oleme temaga veedetud aja eest uskumatult tänulikud. Ükskõik, mida tulevik toob, on Siegfriedi jaoks alati meil eriline koht," ütles Sturla Holm Lägreid.

Mazet on aidanud Norral saavutada üle 150 maailma karikasarja võidu ja 40 maailmameistrivõistluste kuldmedalt. Lisaks ka olümpiavõidud aastatel 2018 ja 2022.