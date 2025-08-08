X!

Paide laenas pooleks aastaks Kalevi äärepoolkaitsja

Jalgpall
Romet Nigula
Romet Nigula Autor/allikas: Paide Linnameeskond/Facebook
Jalgpall

Paide Linnameeskond laenas pooleks aastaks JK Tallinna Kalevi äärepoolkaitsja Romet Nigula.

Paide Linnameeskond sõlmis hooaja lõpuni kestva laenulepingu Tallinna Kalevi jalgpalliklubi noore äärepoolkaitsja Romet Nigulaga.

Linnameeskonna spordidirektori Gert Kamsi sõnul on Romet Nigulal olemas head eeldused tippjalgpallis läbi löömiseks.

"Ta on väga huvitava profiiliga, heade näitajatega ning täpselt seda tüüpi noormängija, kellele oleme Paides loonud tugeva arenguplatvormi. Loodame, et meie keskkond aitab kaasa Rometi edasisele arengule," lausus Kams.

17-aastane Nigula on vaatamata oma noorele eale esindanud Kalevit juba 24 Premium liiga kohtumises. Erinevates noortekoondistes on ta kandnud sinist särki 18 korral, U-17 koondise eest on ta korra ka skoori teinud.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

