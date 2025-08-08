Traditsiooniline jooks ümber Ülemiste järve pakub unikaalse jooksukogemuse

Ülemiste järvejooksul tõotab tulla põnev võistlus kolme hetke Eesti tippjooksja vahel. Tokyo MM-i maratonile pääsu ootavale Leonid Latsepovile pakuvad konkurentsi hiljuti staadionijooksudel isiklikke rekordeid parandanud Deniss Šalkauskas ja suvistel jooksuvõistlustel mitmeid võite korjanud Karel Hussar.

Maru Järvejooksude arvestuses läheb viimasele etapile ülikindla liidrina Leonid Latsepov, kes edestab kolme jooksu koondajaga 1:30:27,6 teisel kohal olevat Bert Tippit kolme minuti ja nelja sekundiga. Sarjas kolmandal kohal olev Kaupo Uuetoa kaotab omakorda Tippile pea kahe minutiga. Sarja arvestuses mahuvad esikuuikusse veel Jaan Lilleorg, Alekszey Morgunov ja Vadim Gritšenko.

Sarja naiste arvestuses lahutab kahte esimest enne viimast etappi vaid 8 sekundit. Just nii palju edestab kolme järvejooksu kokkuvõttes Bret Schär teisel kohal olevat Triin Gedet. Kindlalt võib end tunda sarja arvestuses kolmandal kohal jätkav Kadri Veske. Esikuuikusse mahtuvad Pille Visser, Adele Neitsov ja Annely Saar jäävad esikolmikust maha juba rohkem kui kaheksa minutiga.

Ülemiste Järveringi pikkuseks on 13,7 km ning esimesed kolm kilomeetrit ja alates viiest kilomeetrist joostakse vahetult Ülemiste järve ääres asuvatel radadel. Kaks kilomeetrit joostakse Ülemiste järve sanitaartsoonist väljaspool asuvatel kergliiklusteedel.

Jooksmine Ülemiste järve sanitaartsoonis muudabki Ülemiste järvejooksu unikaalseks, sest vaid üks kord aastas ehk Ülemiste järve jooksu päeval lubatakse registreerunud osalejad tallinlaste joogivee reservuaarile vahetult ringi peale tegema.

Ülemiste jooksupäeva programmi kuulub ka 21. korda toimuv metsajooks. Kui kolmel avaetapil oligi lühemate distantside pikkuseks 1 miil, siis Ülemiste metsajooksul on sel korral pikkust kolm kilomeetrit ehk 200 m vähem kui kaks miili. Metsajooksu rada kulgeb suures osas Ülemiste järve äärses metsa, mis asub kogu ulatuses Ülemiste sanitaartsoonis.

Jooksupäeva Ülemiste järve ääres avavad lastejooksud, mis toimuvad samuti Veepuhastusjaama territooriumil.