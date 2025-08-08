Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

Lühikava sõidetakse laupäeval Eesti aja järgi algusega 19.30 ning vabakava pühapäeval kell 20. ISU Challengeri võistluste tulemused on ühtlasi aluseks, mille põhjal valitakse Eestit EM-il esindavad sportlased.

Selevko peamisteks konkurentideks Norwoodis toimuval võistlusel on Kanada meister Roman Sadovsky ning eelmise aasta juunioride Grand Prix' finaali võitja Jacob Sanchez (USA).

Viimastel kuudel USA-s Bostonis treeninud Selevko sõidab lühikava sel aastal Prince'i loo "Kiss" saatel. Vabakavas kasutab ta Nico Cartosio muusikat.

