X!

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

Iluuisutamine
Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused Tallinnas. Meeste vabakava.
Iluuisutamise Euroopa meistrivõistlused Tallinnas. Meeste vabakava. Autor/allikas: Sergei Stepanov/ERR
Iluuisutamine

Eesti iluuisutamise tippudest teeb rahvusvahelisel areenil sellel hooajal esimesena stardi Aleksandr Selevko.

Selevko võistleb eeloleval nädalavahetusel Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) Challengeri seeria võistlusel Cranberry Cup International.

Viimastel kuudel USA-s Bostonis treeninud Selevko sõidab lühikava sel aastal Prince'i loo "Kiss" saatel. Vabakavas kasutab ta Nico Cartosio muusikat.

Selevko peamisteks konkurentideks Norwoodis toimuval võistlusel on Kanada meister Roman Sadovsky ning eelmise aasta juunioride Grand Prix' finaali võitja Jacob Sanchez (USA).

Lühikava sõidetakse laupäeval Eesti aja järgi algusega 19.30 ning vabakava pühapäeval kell 20. ISU Challengeri võistluste tulemused on ühtlasi aluseks, mille põhjal valitakse Eestit EM-il esindavad sportlased.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

iluuisutamise uudised

13:47

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

15.07

Suri teenekas iluuisutamistegelane Anne Šaraškin

25.05

Tippkoreograaf noorest Eesti uisutajast: tahan, et ta oleks maailma parim

18.05

Kahekordne maailmameister tõi oma tiimi koos Gerli Liinamäega Tartusse

14.05

Rahvusvaheline uisuliit lubas neli venelast olümpia katsevõistlusele

11.05

Petrõkina edu avas eestlannadele ukse: töötame katsevõistluste nimel

07.05

Petrõkina ja Varnavskaja said uisuliidu kõrge tunnustuse

01.05

Raske terviseprobleemi seljatanud USA jäätantsupaar naaseb jääle

29.04

Tallinn lõpetas töösuhte Glebovaga

19.04

Malinin ja Liu tõid USA iluuisutajatele taas MM-kulla

07.04

Juunioride Eesti meister Goidina lõpetas hooaja uue saavutusega

06.04

Petrõkina suurepärasest hooajast: ma ei teinud neid vigu, mida varem tegin

02.04

ISU määras Ukraina uisukohtunikule eluaegse tegutsemiskeelu

02.04

Petrõkina püsib maailma edetabelis esikümne piirimail

videod

sport.err.ee uudised

15:01

Paide laenas pooleks aastaks Kalevi äärepoolkaitsja

14:32

Traditsiooniline jooks ümber Ülemiste järve pakub unikaalse jooksukogemuse

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:47

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

13:16

Plokkvibulaskjad Jäätma ja Paas jõudsid maailmamängudel veerandfinaali

12:48

Lajal langes edetabelis paar kohta, eesotsas muudatusi ei toimunud

12:19

Lähikonna parimad vibulaskurid kogunevad 56. Järvakandi Openile

11:45

Maailmamängudel esindab piljardis Eestit Denis Grabe

11:15

Tallinn lõpetas koduse suurvõistluse medalitabeli esikohaga

10:45

Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

10:17

Naiste jalgpalli konverents toob Eestisse doktorikraadiga Norra endise tippmängija

09:45

Toronto kõrgeima kategooria ATP turniiri võitis ameeriklane Ben Shelton

09:17

Rannajalgpalli koondise peatreeneriks sai Rasmus Munskind

08:45

18-aastane kanadalanna võitis Montrealis oma esimese WTA tiitli

08:15

Eesti korraldab sulgpalli EM-valikturniiri

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo