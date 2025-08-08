Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja
Eesti iluuisutamise tippudest teeb rahvusvahelisel areenil sellel hooajal esimesena stardi Aleksandr Selevko.
Selevko võistleb eeloleval nädalavahetusel Rahvusvahelise Uisuliidu (ISU) Challengeri seeria võistlusel Cranberry Cup International.
Viimastel kuudel USA-s Bostonis treeninud Selevko sõidab lühikava sel aastal Prince'i loo "Kiss" saatel. Vabakavas kasutab ta Nico Cartosio muusikat.
Selevko peamisteks konkurentideks Norwoodis toimuval võistlusel on Kanada meister Roman Sadovsky ning eelmise aasta juunioride Grand Prix' finaali võitja Jacob Sanchez (USA).
Lühikava sõidetakse laupäeval Eesti aja järgi algusega 19.30 ning vabakava pühapäeval kell 20. ISU Challengeri võistluste tulemused on ühtlasi aluseks, mille põhjal valitakse Eestit EM-il esindavad sportlased.
