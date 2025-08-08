X!

Lajal langes edetabelis paar kohta, eesotsas muudatusi ei toimunud

Tennise maailma edetabelis langes Eesti esireket Mark Lajal kolm kohta ning asub nüüd 150. real.

Daniil Glinka langes samuti kolm kohta ning on ATP tabeli 374. real.

Kristjan Tamm kukkus neli kohta ning on nüüd 916., Markus Mölder tõusis 254 kohta 1190. positsioonile ning Oliver Ojakäär tõusis kaks kohta tabeli 1545. reketiks.

Meeste maailma edetabeli esikolmiks muudatusi ei toimunud, kui Jannik Sinnerile järgnevad hispaanlane Carlos Alcaraz ning Saksamaa esinumber Alexander Zverev. Taylor Fritz asub tabelis neljandal real. Esikümne ainus muudatus toimus Novak Djokovici ja Ben Sheltoni vahel, kui ameeriklane liikus Djokovici ette kuuendaks.

Naiste maailma esireketina jätkab Arina Sabalenka, kelle järel on teine Coco Gauff ning kolmas Iga Swiatek. Neljandana järgneb neile ameeriklanna Jessica Pegula.

Eestlannadest langes WTA tabelis 22 kohta Elena Malõgina, kes asub nüüd 458. kohal. Laura Rahnel tõusis 19 kohta ning asub 1433 positsioonil.

