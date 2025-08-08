Tallinn lõpetas koduse suurvõistluse medalitabeli esikohaga

Võistluste viimasel päeval olid fookuses pallimängude medalimängud, kus Eesti võistkondade au hoidis kõrgel Tallinna esindus.

Poiste 3x3 korvpalliturniiri lõpetas Tallinn hõbemedaliga, kui finaalis jäädi alla 14:18 alla Šiauliai. Pronksmedal kuulus Panevėžysele. Tüdrukute 3x3 korvpalliturniiril teenis Tallinn samuti hõbeda. Finaalis tunnistati Taipei 10:4 paremust. Kolmanda kohaga lõpetas turniiri Klaipeda.

Ka poiste rannavolles tuli Tallinn hõbedale, jäädes finaalis 0:2 (20:22, 19:21) alla Grazile. Poodiumi kolmandale astmele kerkis Los Angeles.

Tüdrukute jalgpalli pronksimängus alistas Tallinn 3:3 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias Bangkoki. Poiste jalgpallis läks aga vastupidi, sest Tallinn kaotas pronksimängus 1:1 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias Šiauliaile.

Poiste jalgpalli kulla võitis Plock ja hõbeda Bangkok, tüdrukutes teenis esikoha Bratislava ja teise Reykjavik.

Kergejõustikus sündis Eesti U-16 rekord, kui Tallinna teatenelik (Lisandra Häling, Ivona Marija Jakobson, Arina Tšatsurina ning Mette Marii Estorn) läbis 4x100 m eeljooksu ajaga 49,48. Finaalis saavutati ajaga 49,50 pronksmedal.

Poiste odaviskes võitis Ron Marcus Laurik (Tallinn) kuldmedali, visates parimal katsel 49.43. Hõbemedal kuulus tulemusega 45.96 Pärnu sportlasele Toomas Tüürile.

Noormeeste kõrgushüppes võitis Tallinna linna esindaja Karol Kivi tulemusega 1.75 pronksmedali.

Neidude kaugushüppe võitis isikliku rekordiga Heti Stella Kisel (Tallinn), hüpates parimal katsel 5.93.

Ujumises võitis Emily-Pärli Jäärats kuldmedali 100 m liblikujumises ajaga 1.03,6. Lenna Marii Pruunlep teenis pronksmedali 200 m seliliujumises ajaga 2.27,27.

Tüdrukute vehklemise võistkonnavõistlusest kuulus Tallinnale kaksikvõit, poiste võistkonnavõistluses tuli Tallinn pronksile.

57. rahvusvaheliste laste mängude edukaim linn oli 51 medaliga Tallinn (14 kulda, 20 hõbedat, 17 pronksi). Teiseks tuli Uus-Taipei 29 medaliga (12 kulda, 10 hõbedat ja 7 pronksi) ja kolmandaks Taipei 24 medaliga (12 kulda, 5 hõbedat ja 7 pronksi).

Järgmised rahvusvahelised laste mängud toimuvad 2026. aastal Hualienis.