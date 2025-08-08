X!

Tallinn lõpetas koduse suurvõistluse medalitabeli esikohaga

Varia
Tallinn lõpetas koduse suurvõistluse medalitabeli esikohaga
Tallinn lõpetas koduse suurvõistluse medalitabeli esikohaga Autor/allikas: Brit Maria Tael
Varia

Neljapäeval lõppenud rahvusvahelistel laste mängudel võitis Tallinna esindus 51 medalit.

Võistluste viimasel päeval olid fookuses pallimängude medalimängud, kus Eesti võistkondade au hoidis kõrgel Tallinna esindus. 

Poiste 3x3 korvpalliturniiri lõpetas Tallinn hõbemedaliga, kui finaalis jäädi alla 14:18 alla Šiauliai. Pronksmedal kuulus Panevėžysele. Tüdrukute 3x3 korvpalliturniiril teenis Tallinn samuti hõbeda. Finaalis tunnistati Taipei 10:4 paremust. Kolmanda kohaga lõpetas turniiri Klaipeda. 

Ka poiste rannavolles tuli Tallinn hõbedale, jäädes finaalis 0:2 (20:22, 19:21) alla Grazile. Poodiumi kolmandale astmele kerkis Los Angeles.

 Tüdrukute jalgpalli pronksimängus alistas Tallinn 3:3 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias Bangkoki. Poiste jalgpallis läks aga vastupidi, sest Tallinn kaotas pronksimängus 1:1 lõppenud normaalaja järel penaltiseerias Šiauliaile.

Poiste jalgpalli kulla võitis Plock ja hõbeda Bangkok, tüdrukutes teenis esikoha Bratislava ja teise Reykjavik.

Kergejõustikus sündis Eesti U-16 rekord, kui Tallinna teatenelik (Lisandra Häling, Ivona Marija Jakobson, Arina Tšatsurina ning Mette Marii Estorn) läbis 4x100 m eeljooksu ajaga 49,48. Finaalis saavutati ajaga 49,50 pronksmedal.

 Poiste odaviskes võitis Ron Marcus Laurik (Tallinn) kuldmedali, visates parimal katsel 49.43. Hõbemedal kuulus tulemusega 45.96 Pärnu sportlasele Toomas Tüürile.

 Noormeeste kõrgushüppes võitis Tallinna linna esindaja Karol Kivi tulemusega 1.75 pronksmedali.

Neidude kaugushüppe võitis isikliku rekordiga Heti Stella Kisel (Tallinn), hüpates parimal katsel 5.93.

Ujumises võitis Emily-Pärli Jäärats kuldmedali 100 m liblikujumises ajaga 1.03,6. Lenna Marii Pruunlep teenis pronksmedali 200 m seliliujumises ajaga 2.27,27.

Tüdrukute vehklemise võistkonnavõistlusest kuulus Tallinnale kaksikvõit, poiste võistkonnavõistluses tuli Tallinn pronksile.

57. rahvusvaheliste laste mängude edukaim linn oli 51 medaliga Tallinn (14 kulda, 20 hõbedat, 17 pronksi). Teiseks tuli Uus-Taipei 29 medaliga (12 kulda, 10 hõbedat ja 7 pronksi) ja kolmandaks Taipei 24 medaliga (12 kulda, 5 hõbedat ja 7 pronksi).

Järgmised rahvusvahelised laste mängud toimuvad 2026. aastal Hualienis.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

viimased uudised

15:01

Paide laenas pooleks aastaks Kalevi äärepoolkaitsja

14:32

Traditsiooniline jooks ümber Ülemiste järve pakub unikaalse jooksukogemuse

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:47

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

13:16

Plokkvibulaskjad Jäätma ja Paas jõudsid maailmamängudel veerandfinaali

12:48

Lajal langes edetabelis paar kohta, eesotsas muudatusi ei toimunud

12:19

Lähikonna parimad vibulaskurid kogunevad 56. Järvakandi Openile

11:45

Maailmamängudel esindab piljardis Eestit Denis Grabe

11:15

Tallinn lõpetas koduse suurvõistluse medalitabeli esikohaga

10:45

Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

07.08

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

07.08

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Barcelona kapten on klubiga täielikult tülli pööranud

07.08

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

07.08

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

07.08

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

07.08

Eesti malepoiss võitis EM-il pronksi

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo