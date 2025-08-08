X!

Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

Rannavõrkpall
Rannavõrkpall
Rannavõrkpall Autor/allikas: CEV
Rannavõrkpall

29. juulil lõppenud Suvevolle viieteistkümnes hooaeg tõi kaheksa etapi jooksul Eesti erinevates paikades rannaliivale ligikaudu 1200 võrkpallisõpra.

Suvevollet mängiti sellel aastal 18 kohas üle terve Eesti – Tallinnas Pirital ja Haven Kakumäel, Paides, Tartus, Võrus, Jõhvis, Kohilas, Hiiumaal, Põltsamaal, Käärikul, Kloogarannas, Taeblas,  Rakveres, Tõrvas, Kuressaares, Viljandis, Kiilis ja Pärnus.

Kokku osales 728 meest ja 450 naist. Populaarseimad piirkonnad olid Võru 98, Kiili 94, Haven Kakumäe 91 ja Rakvere 86 mängijaga. 

Meeste arvestuses võttis kindla esikoha Riko Tepo Teppan Paidest, kes võitis neli etappi ja sai kokku 102 punkti. 96 punktiga saavutas teise koha Ivo Õunapuu Tõrvast ja 93 punktiga kolmanda koha Kristofer Pajuste Kuressaarest.

Naiste arvestuses läks esikoht Riina Suitsule Taeblast, kes võitis viis etappi ja kogus 102 punkti. Seejärel teenisid viis naist võrdselt 98 punkti. Esikohtade võrdlus andis teise koha Erle Jeršovile Rakverest, kes võitis viis etappi.

Kuna kõik statistilised näitajad olid identsed (neli etapivõitu, kaks teist, üks kolmas ja üks neljas koht), jäid Suvevolle kolmandat kohta jagama Külli Stroo, Irene Virkoja ja Liisa Uhtjärv. Samuti 98 punkti noppinud Marjaana Lepiste oli kuues.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

võrkpalliuudised

10:45

Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

07.08

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

06.08

Miilenit ootab operatsioon ja pikk vigastuspaus

06.08

Hollas ja Remmelg jäid Badenis napilt põhiturniiri ukse taha

04.08

Klubi vahetanud Tammearu: usun, et päris palju saab minu peal olema

03.08

Ukraina paar sai esimese tiitli, norralased viienda EM-kulla

02.08

Kertu Laak: olime natukene šokeeritud sellest tasemest, mis vastu tuli

02.08

Naiste võrkpallikoondis alistus EM-valiksarjas Sloveeniale

02.08

Eesti võrkpallikoondis viigistas Belgiaga

01.08

Suri Kanadas võrkpalli ja eestlust edendanud Ants Tõkke

01.08

Toobal enne EM-valikmängu Sloveeniaga: peame teatud asjadega riskima

01.08

Eesti võrkpallikoondis alistas kontrollmängus tugeva Belgia

30.07

EM-il debüteerinud Hollas ja Remmelg piirdusid alagrupifaasiga

30.07

Rahvusmeeskond mängib reedel võimsa koosseisuga Belgiaga

29.07

Hollas ja Remmelg ajaloolise EM-i eel: eesmärk on mängida julgelt

videod

sport.err.ee uudised

15:01

Paide laenas pooleks aastaks Kalevi äärepoolkaitsja

14:32

Traditsiooniline jooks ümber Ülemiste järve pakub unikaalse jooksukogemuse

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:47

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

13:16

Plokkvibulaskjad Jäätma ja Paas jõudsid maailmamängudel veerandfinaali

12:48

Lajal langes edetabelis paar kohta, eesotsas muudatusi ei toimunud

12:19

Lähikonna parimad vibulaskurid kogunevad 56. Järvakandi Openile

11:45

Maailmamängudel esindab piljardis Eestit Denis Grabe

11:15

Tallinn lõpetas koduse suurvõistluse medalitabeli esikohaga

10:45

Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

10:17

Naiste jalgpalli konverents toob Eestisse doktorikraadiga Norra endise tippmängija

09:45

Toronto kõrgeima kategooria ATP turniiri võitis ameeriklane Ben Shelton

09:17

Rannajalgpalli koondise peatreeneriks sai Rasmus Munskind

08:45

18-aastane kanadalanna võitis Montrealis oma esimese WTA tiitli

08:15

Eesti korraldab sulgpalli EM-valikturniiri

loetumad

07.08

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

07.08

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Barcelona kapten on klubiga täielikult tülli pööranud

07.08

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

07.08

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

07.08

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

07.08

Eesti malepoiss võitis EM-il pronksi

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo