Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

Suvevollet mängiti sellel aastal 18 kohas üle terve Eesti – Tallinnas Pirital ja Haven Kakumäel, Paides, Tartus, Võrus, Jõhvis, Kohilas, Hiiumaal, Põltsamaal, Käärikul, Kloogarannas, Taeblas, Rakveres, Tõrvas, Kuressaares, Viljandis, Kiilis ja Pärnus.

Kokku osales 728 meest ja 450 naist. Populaarseimad piirkonnad olid Võru 98, Kiili 94, Haven Kakumäe 91 ja Rakvere 86 mängijaga.

Meeste arvestuses võttis kindla esikoha Riko Tepo Teppan Paidest, kes võitis neli etappi ja sai kokku 102 punkti. 96 punktiga saavutas teise koha Ivo Õunapuu Tõrvast ja 93 punktiga kolmanda koha Kristofer Pajuste Kuressaarest.

Naiste arvestuses läks esikoht Riina Suitsule Taeblast, kes võitis viis etappi ja kogus 102 punkti. Seejärel teenisid viis naist võrdselt 98 punkti. Esikohtade võrdlus andis teise koha Erle Jeršovile Rakverest, kes võitis viis etappi.

Kuna kõik statistilised näitajad olid identsed (neli etapivõitu, kaks teist, üks kolmas ja üks neljas koht), jäid Suvevolle kolmandat kohta jagama Külli Stroo, Irene Virkoja ja Liisa Uhtjärv. Samuti 98 punkti noppinud Marjaana Lepiste oli kuues.