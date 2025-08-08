X!

Naiste jalgpalli konverents toob Eestisse doktorikraadiga Norra endise tippmängija

Jalgpall
Naiste jalgpalli konverents
Naiste jalgpalli konverents Autor/allikas: Katariina Peetson
Jalgpall

19. augustil toimub Eesti Jalgpalli Liidu konverentsikeskuses teine Euronicsi naiste jalgpalli konverents, kus jagavad oma teadmisi ja kogemusi välismaa ning kodumaised eksperdid.

Konverentsi eesmärk on inspireerida naiste jalgpalliga tegelevaid inimesi, kinnitada seniseid teadmisi ja leida uusi viise oma keskkonnas tegutsemiseks.

Eesti Jalgpalli Liidu naiste jalgpalli koordinaatori Maria Sootaki sõnul on rõõmustav, et konverentsist on kujunemas iga-aastane traditsioon. Tema sõnul jäi eelmise aasta konverentsilt kõlama mõte, et Eesti naiste jalgpalli arenguks tuleb tegutseda ühiselt.

"Tänavune esinejate nimekiri tõestab, et meil on Eestis arengu loomiseks piisavalt eksperte ning loodetavasti saab 19. august olema üks samm parema jalgpallituleviku suunas. Konverentsi üks oodatud esitlus on Norra endise tippmängija Siv Skardi ettekanne Branni naiskonna eduloost. Tegu on jätkuga juunis välja hõigatud koostööle Norra jalgpalliliiduga," ütles Sootak.

Konverentsi kavas on viis ettekannet ja aruteluring. Päev algab EJL peasekretäri ja Maria Sootaki tervistussõnadega, milles kajastub ka Eesti naiste jalgpalli strateegia lähtekohti ja tänatakse Euronicsi tüdrukute jalkalaagri treenereid. Lisaks antakse pidulikult üle Euronicsi stipendiumid kolmele laagris osalenud tüdrukule.

Konverentsi avaesineja on Norra naiste tippliigas mängiva klubi SK Brann juhatuse liige ning endine tippjalgpallur ja Norra naiste koondise mängija Siv Skard. Lisaks on Skard omandanud doktorikraadi sponsorkommunikatsiooni alal. Ettekanne heidab pilgu Branni naiskonna eduloole – teekonnale, mida on kujundanud läbimõeldud strateegilised otsused ja emotsionaalne pühendumus.

Skard kirjeldab, kuidas on klubi identiteeti mõjutanud organisatsioonilised valikud, kultuurilised sümbolid ja tähenduslikud partnerlussuhted. Lisaks arutleb Skard, milliseid samme on vaja klubil astuda, et edu hoida ja veelgi kasvatada.

Nike'i esindajad räägivad, milline roll on õigesti valitud riietusel ja jalanõudel naissportlase igapäeva heaolus. Nad tõstavad esile, kuidas teadlikud spordivarustuse valikud toetavad kehalist sooritust.

Mentaalse soorituse treener Kerdu Lenear räägib mõttemuskli jõust. Tema ettekanne keskendub sellele, kuidas sportlased saavad vaimse treeningu kaudu kasvatada enesekindlust, tulla toime pingeolukordadega ning ületada sisemised hirmud ja takistused.

Põlva Lootose tegevjuht Indrek Käo jagab kogemusi Lootose teekonnast naiste jalgpalli klubina. Tema ettekanne annab ülevaate sellest, kuidas väikelinna klubi on üles ehitanud järjepideva tüdrukute ja naiste jalgpalli süsteemi, milliste proovikividega on sellel teekonnal silmitsi seistud ning millised praktikad on osutunud edukaks.

Tartu Ülikooli kliinikumi spordiarst-resident Liis Mikkonen tutvustab naiste jalgpallimeditsiini uusi suundi, tuginedes UEFA 2025. aasta meditsiinisümpoosioni järeldustele.

Konverentsi lõpetab paneelarutelu "Milline näeb välja naiskohtuniku karjäär Eestis ja rahvusvaheliselt?". Reelika Turi, Karolin Kaivoja ja Anette Salei avavad, kuidas kujuneb naiskohtuniku karjäär, millised võimalused ja takistused võivad sellel teekonnal ette tulla ning kuidas toetada ja julgustada uusi tulijaid kohtunikumaailmas.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

naiste em-i järelvaatamine

premium liiga

jalgpalliuudised

15:01

Paide laenas pooleks aastaks Kalevi äärepoolkaitsja

10:17

Naiste jalgpalli konverents toob Eestisse doktorikraadiga Norra endise tippmängija

09:17

Rannajalgpalli koondise peatreeneriks sai Rasmus Munskind

07.08

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

07.08

Selgusid Ballon d'Ori nominendid

07.08

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

07.08

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

07.08

Tottenhami põhimees sai raske vigastuse ja jätab suure osa hooajast vahele

07.08

Start võttis kolmanda järjestikuse võidu, Soomets tegi kaasa terve mängu

07.08

Bayerni legend Thomas Müller liitus ookeani taga mängiva klubiga

sport.err.ee uudised

15:01

Paide laenas pooleks aastaks Kalevi äärepoolkaitsja

14:32

Traditsiooniline jooks ümber Ülemiste järve pakub unikaalse jooksukogemuse

14:01

Gert Kullamäe: Oliveri heas mõttes nahaalsus on korvpalliplatsil hea omadus

13:47

Aleksandr Selevko avab USA-s hooaja

13:16

Plokkvibulaskjad Jäätma ja Paas jõudsid maailmamängudel veerandfinaali

12:48

Lajal langes edetabelis paar kohta, eesotsas muudatusi ei toimunud

12:19

Lähikonna parimad vibulaskurid kogunevad 56. Järvakandi Openile

11:45

Maailmamängudel esindab piljardis Eestit Denis Grabe

11:15

Tallinn lõpetas koduse suurvõistluse medalitabeli esikohaga

10:45

Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

10:17

Naiste jalgpalli konverents toob Eestisse doktorikraadiga Norra endise tippmängija

09:45

Toronto kõrgeima kategooria ATP turniiri võitis ameeriklane Ben Shelton

09:17

Rannajalgpalli koondise peatreeneriks sai Rasmus Munskind

08:45

18-aastane kanadalanna võitis Montrealis oma esimese WTA tiitli

08:15

Eesti korraldab sulgpalli EM-valikturniiri

07.08

Tartus selguvad indiaca maailmameistrid

07.08

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

07.08

Tallinnas kulmineerusid rahvusvahelised laste mängud

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

07.08

ETV spordisaade, 7. august

loetumad

07.08

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

07.08

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Barcelona kapten on klubiga täielikult tülli pööranud

07.08

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

07.08

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

07.08

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

07.08

Eesti malepoiss võitis EM-il pronksi

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo