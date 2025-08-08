Toronto kõrgeima kategooria ATP turniiri võitis ameeriklane Ben Shelton

Kaks tundi ja 47 minutit kestnud mängus lõi Shelton 16 ässa (vastane kolm), tegi kuus topeltviga ning esimene serv õnnestus tal 64-protsendiliselt.

Mõlemad mängijad võitsid esimeses setis 49 punkti, teises 29 punkti, enne kui Shelton võitis kolmandas setis 36 punkti Hatšanovi 31 vastu.

"Ebareaalne tunne," ütles Shelton. "See on olnud pikk nädal ja tee finaali pole kerge olnud. Minu parim tennis tuli välja just siis, kui seda kõige rohkem vaja oli, olin vastupidav. Olemas olid kõik need omadused, mida mulle endas meeldib näha."

Sheltonist sai noorim ameeriklasest ATP Masters 1000 meister pärast toona 21-aastast Andy Roddicki, kes võitis tiitli 2004. aastal Miamis.

Veerandfinaalis alistas Shelton Alex de Minauri (ATP 8.) 6:3, 6:4 ning poolfinaalis kaasmaalase Taylor Fritzi (ATP 4.) 6:4, 6:3.