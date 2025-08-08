X!

Rannajalgpalli koondise peatreeneriks sai Rasmus Munskind

Eesti koondis mängus Itaalia vastu
Eesti koondis mängus Itaalia vastu Autor/allikas: Beach Soccer Worldwide
Eesti rannajalgpalli koondise peatreenerina asus ametisse Rasmus Munskind, kes võttis teatepulga üle Andreas Anikolt.

"Kõigepealt tänan jalgpalliliidu ja mängijate poolt Andreas Anikot tehtud töö eest. Eelmisel aastal saavutas koondis Aniko juhtimisel Euroopas kõrge kaheksanda koha ja see on igati tunnustamist väärt," rääkis Eesti Rannajalgpalli Liidu juht ning Eesti Jalgpalli Liidu juhatuse liige Kari-Andri Kask.

"Sel aastal olid samuti kogu meeskonnal ootused suured ja tegime korraliku ettevalmistuse. Spordis pole aastad aga vennad ja kuigi tegime Euroliigas kuues mängus väga südikad esitused, ei õnnestunud üheski mängus võitu saavutada," vahendas jalgpall.ee ta sõnu.

"Nüüd seisab septembri keskel Eestil ees väga oluline turniir, kus võitleme Euroopa tippseltskonda ehk A-divisjoni püsima jäämise eest. Usume, et väike muutus peale pikka hooaega on praegu meeskonna jaoks vajalik. Eesti üks edukamaid rannajalgpalli treenereid ning ka mängijana ligi 100 mängu koondise eest pidanud Rasmus Munskind on valmis vastutust kandma. Tähtsa turniirini on jäänud 32 päeva ja usume, et see on piisav aeg kogu meeskonnale valmistada ennast ette edukaks turniiriks," lõpetas ta.

Munskind on alates aastast 2018 valitseva meistri SK Augur Enemat treener. Augur on võitnud selle ajaga neli Eesti meistritiitlit, kaks superkarikat, tulnud kaks korda Läänemere liigas pronksile ja kahel aastal võitnud Eesti-Läti ühisliiga. Tänavu saavutati Euro Winners Cupil 11. koht.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

