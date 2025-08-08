X!

18-aastane kanadalanna võitis Montrealis oma esimese WTA tiitli

Tennis
Victoria Mboko
Victoria Mboko Autor/allikas: SCANPIX/IMAGN IMAGES via Reuters Connect
Tennis

Victoria Mboko (WTA 75.) võitis kõrgeima kategooria WTA tenniseturniiri finaalis endist esireketit Naomi Osakat (WTA 25.) 2:6, 6:4, 6:1.

Montrealis kaks tundi ja neli minutit kestnud mängus lõi Mboko neli ässa ja tegi 13 topeltviga (Osaka viis). Esimene serv õnnestus kanadalannal 60,9 protsendiliselt ning ta realiseeris üheksast murdepallist kaheksa.

Turniiril saavutas ta neli võitu suure slämmi turniiri meistrite Sofia Kenini, Coco Gauffi, Jelena Rõbakina ja Osaka üle. See on esimene kord, kui keegi jõuab ühel turniiril sellise saavutuseni pärast Ons Jabeuri ja Elina Svitolinat peale 2023. aasta Wimbledoni. Mboko on vanuselt teine, kes seda sellel ajastul teinud on, kui esimene oli Serena Williams 1999. aastal.

"See on olnud uskumatu nädal siin Montrealis," ütles Mboko ning tänas pallilapsi, kohtunikke ja vabatahtlikke. "Samuti tahan tänada Naomit uskumatu mängu eest. Olen teda alati väiksest saati imetlenud, seega on alati tore mängida sellise hämmastava mängijaga nagu sina."

"Tahan tänada teid kõiki, kes te mind terve selle nädala jooksul toetasite. Te olite uskumatud ja ma ei saaks olla tänulikum," lisas ta.

Mboko on alles kolmas Kanada meister Kanada kõrgeima kategooria WTA tenniseturniiril sellel ajastul pärast Faye Urbanit 1969. aastal ja Bianca Andreescut 2019. aastal. Ta on ka alles kolmas wild card'i võitnud WTA 1000 tiitli võitja alates formaadi kasutuselevõtust 2009. aastal pärast Maria Šarapovat (Cincinnati 2011) ja Bianca Andreescut (Indian Wells 2019).

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

