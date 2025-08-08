X!

Eesti korraldab sulgpalli EM-valikturniiri

Sulgpall
Helina Rüütel
Helina Rüütel Autor/allikas: Eesti Sulgpalliliit/Oleg Hartsenko
Sulgpall

Detsembri alguses avaneb Eesti sulgpallikoondise meeskonnal ja naiskonnal võimalus võistelda kodupubliku ees koha eest meeskondliku ja naiskondliku EM-i finaalturniiril.

Finaalturniirile Istanbulis 2026. aasta veebruaris pääseb kaheksa meeskonda ja naiskonda. Sinna on koha juba kindlustanud tiitlikaitsja ja võõrustaja. Ülejäänud kuus meeskonda ja naiskonda selguvad alagrupiturniiridel erinevates Euroopa riikides.

Eesti Sulgpalliliidul avanes võimalus korraldada Tallinnas nii Eesti meeskonna kui naiskonna alagrupivõistlus, mis leiab aset 3.-5. detsembril Kalevi Spordihallis.

Eesti Sulgpalliliidu juhatuse liikme ja naiskonna mängija Helina Rüüteli sõnul annab EM valikturniiri korraldamine kodus Eesti sulgpallile palju juurde. "Esiteks juba olemasolevatele sulgpallifännidele, kes saavad nautida oma koondislaste mängu Euroopa paremiku vastu. Teiseks on see hea võimalus uutele spordisõpradele tulla kaasa elama ja oma silmaga vaatama, kui intensiivne, kaasahaarav ja kiire mäng on sulgpall."

 Eesti naiskonna vastased on valikturniiril Hispaania, Holland ja Itaalia. Eesti meeskond peab rinda pistma Inglismaa, Iisraeli ja Luksemburgiga.

"Naiskond sattus väga huvitavasse alagruppi, milles kõik vastased on üsna võrdsed ja kus on head võimalused kõiki tiime võita, aga samas võib juhtuda ka täpselt vastupidine. Meeskondadel on tasemevahed pisut suuremad. Inglismaa on väga tugev sulgpalliriik ning nende võitmine on Eestile väga keeruline. Arvan, et Eesti meeskond võisteb alagrupi teise koha peale Iisraeli meeskonnaga," hindas Rüütel Eesti koondiste väljavaateid. Finaalvõistlusele pääseb vaid alagrupi võitja.

Varem on sulgpalli EM valikturniir toimunud Eestis ühel korral, üksteist aastat tagasi. Juba toona koondise ridadesse kuulunud Helina Rüütel sõnas, et mäletab hästi toonast atmosfääri.

"Mina siis veel väljakule ei pääsenud, aga mäletan hästi saalis olnud õhustlikku. Sellel korral juba ootan mängimist kodupubliku ees ja kaasaelamisel. Kuna sulgpall on muidu individuaalala, siis eriti koondisega kodus mängimine tundub väga ainulaadne ning kindlasti tekitab võimsaid emotsioone."

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

