Selgusid Ballon d'Ori nominendid

Neljapäeval tehti avalikuks maailma mainekaima individuaalse jalgpalliauhinna ehk Ballon d'Ori esialgsed nominendid, keda on kokku 30 nii meeste kui ka naiste seas.

Meeste kategoorias on koguni üheksa jalgpallurit tänavu Meistrite liiga võitnud Pariisi Saint-Germaini rivistusest: Ousmane Dembele, Gianluigi Donnarumma, Desire Doue, Achraf Hakimi, Hvitša Kvaratshelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz ja Vitinha.

Seejuures kõige suuremaks favoriidiks tiitlile peetakse just PSG mängijat Ousmane Dembelet, kes esindas eelmisel hooajal PSG-d kokku 53 korda ja lõi 35 väravat. Tema ehk suurimaks konkurendiks aga Barcelona noort staari Lamine Yamali.

Päris ära ei tasu unusttada aga ka näiteks Vitinha, Mohamed Salahi ja Raphinha nominatsioone.

Naiste seas on suuremad favoriidid hispaanlannad, kuigi EM-finaalis kaotati Inglismaale. Teiste seas kandideerivad tiitlile varasemad Ballon d'Ori võitjad Alexia Putellas ja Aitana Bonmati, aga ka Arsenali täht Mariona Caldentey, kes aitas naiskonna Meistrite liiga võiduni.

Ballon d'Ori omanikud selguvad 22. septembril Pariisis toimuval tseremoonial. Kõigi kategooriate ja nominentidega saab tutvuda siin.