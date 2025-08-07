X!

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

Mäesuusatamine
Stephanie Venier
Stephanie Venier Autor/allikas: SCANPIX / AP
Mäesuusatamine

Tänavu ülisuurslaalomi maailmameistriks kroonitud austerlanna Stephanie Venier otsustas pool aastat enne Milano - Cortina olümpiamängude ootamatult karjääri lõpetada.

"Mõte karjääri lõpetamisest pole uus - see on minus juba mõnda aega kasvanud," teatas 31-aastane mäesuusataja. "Minus ei ole viimastel kuudel lihtsalt olnud nii palju tippspordiks vajalikku suurt tahet ja sihindlust, kui ma ise endalt ootan."

"Kuigi järgmisel aastal on tulemas olümpiamängud, tundub praegu just õige aeg oma võistluskarjäär lõpetada. Õnneks säästsin end suurematest vigastustest, aga ma ei taha enam tegeleda korduvate põlveprobleemidega ega riskeerida tervisega pikemas plaanis. Nagu öeldakse: parim on lõpetada tipus."

Venier krooniti tänavu kodustel Saalbachi nõlvadel ülisuurslaalomi maailmameistriks, kuigi varem oli tal sel distsipliinil vaid korra MK-etapi võitnud. Kaks MK-etapivõitu on ta saanud kiirlaskumises, kus lõpetas hooajal 2018/2019 teisena ka kokkuvõttes ja võttis MM-ilt hõbeda.

Olümpiamängudelt jäidki tal aga saavutused tulemata, sest eelmisel korral Pekingis austerlanna ei võistelnud. 2018. aastal PyeongChangis tegi ta ainsa stardi kiirlaskumises ja katkestas.

Toimetaja: Siim Boikov

