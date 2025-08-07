Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

Etapivõit läkes prantslasele Paul Magnier'le (Soudal Quick-Step; 4:36.09), kellele järnesid sama aja juures britt Ben Turner (Ineos Grenadiers) ja sakslane Tim Torn Teutenberg (Lidl - Trek). Mihkelsit edestas ka prantslane Thibaud Gruel (Groupama - FDJ).

Tegemist oli Mihkelsi seni parima kohaga sel velotuuril ja see tähendas ka esimese UCI punkte (15). Avaetapi lõpetas eestlane 12. kohal.

Velotuuri üldliidrina jätkab prantslane Paul Lapeira (Decathlon AG2R La Mondiale Team), kes edestab kaheksa sekundiga Monaco jalgrattur Victor Langellottit (Ineos Grenadiers). Mihkels on kokkuvõttes 91. (+8.09).

Küll aga tõusis Mihkels esikümnesse punktiarvestuses. Tänu neljapäevasele etapile on tal nüüd koos 25 punkti ja see annab vastavas tabelis üheksanda koha. Liidrisärk on Turneri (53) seljas.

UCI kõrgeima kategooriaga Poola velotuuril jääb sõita veel kolm etappi. Reedel võetakse ette teekond marsruudil Katowice - Zakopane (206,1 km), kus tuleb ületada ka kaks esimese kategooria tõusu.