Pärnu tõi ameeriklasest tagamängija taas Eestisse

32-aastane korvpallur on esindanud varasemalt nii Rakvere Tarvast, KK Viimsi/Sportlandi kui ka Tartu Ülikool Maks & Mooritsa võistkonda. Mulluse hooaja viibis ta aga kodumaal, kuna soobis viibida perele lähemal.

"Mängisin koduosariigis ühe kohaliku tiimi eest USA kolmandas liigas. Tahtsin olla kodu lähedal ning veeta rohkem aega pere ja sõpradega," selgitas ta Pärnu klubi teate vahendusel. "See aeg oli mulle väga vajalik."

Nüüd on Harris tagasi Eestis ja hakkab esindama Pärnu võistkonda. Seejuures mängis valikus rolli ka peatreener Kristjan Evarti isik. "Mul oli varasemalt temaga hea kontakt ja usun temasse treenerina. Usun, et ta suudab mind panna olukordadesse, kus saan olla edukas," põhjendas Harris.

"Tahan mängida võimalikult hästi – nii enda kui fännide jaoks. Ja loomulikult võita. Ma pole veel Eestis saavutanud seda, mille järele olen tulnud – tahan seda muuta."

Harrisel tekib erinevate Eesti meeskondade vahel kindlasti võrdlusmoment. "Ma ei oskagi oma karjääri Eestis kuidagi eriliselt kokku võtta – olen seda siin väga nautinud. Iga tiim, kus olen mänginud, on olnud omamoodi ja kogemused on igas klubis täiesti erinevad."

Eesti korvpalli kohta jagub mehel ainult häid sõnu. "Ma lihtsalt armastan mängida korvpalli – see on alati olnud mu kirg ja Eesti on andnud mulle võimaluse seda teha," lausus Harris.