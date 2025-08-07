X!

Veerandfinaalile lähedal olnud Malõgina langes siiski konkurentsist

Tennis
Elena Malõgina
Elena Malõgina Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Tennis

Eesti naiste esireket Elena Malõgina (WTA 436.) kaotas Leipzigis toimuval W50 kategooria ITF-i saviväljakuturniiri teises ringis sakslannale Tessa Johanna Brockmannile (WTA 465.) 6:4, 6:7 (2:7), 2:6.

Seejuures asus Malõgina teises setis kahe murdega juhtima ja sai seisul 6:5 servida ka matši võidule, kuid Brockmann jõudis kiiresse lõppmängu ja kallutas selle enda kasuks. Kolmas sett kuulus juba kindlamalt sakslannale.

Turniiri esimeses ringis oli Malõgina pidanud samuti tasavägise kolmesetilise lahingu, kui alistas itaallanna Jessica Pieri (WTA 331.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).

Toimetaja: Siim Boikov





