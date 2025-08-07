Veerandfinaalile lähedal olnud Malõgina langes siiski konkurentsist

Seejuures asus Malõgina teises setis kahe murdega juhtima ja sai seisul 6:5 servida ka matši võidule, kuid Brockmann jõudis kiiresse lõppmängu ja kallutas selle enda kasuks. Kolmas sett kuulus juba kindlamalt sakslannale.

Turniiri esimeses ringis oli Malõgina pidanud samuti tasavägise kolmesetilise lahingu, kui alistas itaallanna Jessica Pieri (WTA 331.) 6:4, 4:6, 7:6 (7:3).