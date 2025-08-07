Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

Tamperes alanud kergejõustiku kuni 20-aastaste Euroopa meistrivõistlustel tagasid reede hommikul edasipääsu sprinterid Miia Ott ja Herman Seire ning kettaheitja Katarina Verst.

Miia Ott pääses naiste 100 meetris oma eeljooksust teisena kohaga edasi, läbides staadionisirge ajaga 12,02. Kuue eeljooksu peale oli see paremuselt 21. tulemus. Tema isiklik rekord on mullu joostud 11,44, tänavune tippmark 11,58.

Herman Seire jooksis meeste 100 meetris oma eeljooksus samuti teiseks ajaga 10,91. Kuue eeljooksu peale oli see paremuselt 19. tulemus. Seire isiklik rekord on juuli alguses Rakveres joostud 10,49.

100 meetri poolfinaalid on kavas reede õhtuse programmi kahe viimase alana.

Naiste kettaheite kvalifikatsioonis sai Katarina Verst kirja 47.15. Seejuures tuli lõppvõistluse vääriline tulemus viimases voorus. Kvalifikatsiooninormi 52.00 ületas kaks naist, Verst pääses laupäeval toimuvasse finaali paremuselt kümnenda tulemusega.

Kümnevõistluses hoiab Tristan Konso kolme ala järel 2339 punktiga kümnendat kohta. Ta jooksis 100 meetrit 11,08-ga, hüppas kaugust 6.86 ja tõukas kuuli 13.78. Andreas Trumm alustas 11,25-ga, sai kaugushüppes nulli ja tõukas kuuli 13.50.

Meeste 400 meetri eeljooksus sai Rain Kirsipuu kirja 48,85, mis oli kokkuvõttes paremuselt 43. tulemus ja edasipääsu ei toonud.