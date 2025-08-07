Tottenhami põhimees sai raske vigastuse ja jätab suure osa hooajast vahele

28-aastane Maddison liitus Tottenhamiga Leicester Cityst tunamullu suvel 40 miljoni inglise naela suuruse üleminekusumma eest ning lõi eelmisel hooajal kõigi võistlussarjade peale 45 mängus 12 väravat.

Tema hooaja lõpetas mai alguses Euroopa liiga poolfinaalis saadud põlvevigastus. Seitsmel korral Inglismaa koondist esindanud Maddison naasis väljakule juuli viimasel päeval Tottenhami hooajaeelses kontrollmängus Arsenali vastu, aga sai nädalavahetusel Newcastle'i vastu vigastada.

Tottenhami peatreener Thomas Frank ütles pärast kohtumist, et Maddison vigastas sama põlve, mis jättis ta kevadel eemale Euroopa liiga finaalist Manchester Unitedi vastu; BBC kinnitas neljapäeval, et ääreründaja rebestas põlve ristatisidet.

Äsja jäi Londoni meeskond ilma ka klubi legendist Son Heung-minist, kelle jaoks oli Soulis toimunud mäng Newcastle'i vastu Tottenhami-karjääri viimaseks.