Start võttis kolmanda järjestikuse võidu, Soomets tegi kaasa terve mängu

Norra jalgpalli esiliiga 18. voorus alistas Markus Soometsa ja Ahmed Adebayo Basheri koduklubi IK Start 2:0 Odds BK. Soomets tegi kaasa terve kohtumise, Basher sekkus vahetusest.

Start avas skoori 15. minutil, kui Hakon Lorentzeni söödu realiseeris Mikael Ugland. Esimesele kolmveerandtunnile väravalisa ei tulnud. 58. minutil sai jala valgeks Eirik Schulze, kellele jagas söödu Ugland, vahendab Soccernet.ee.

Soomets kuulus algrivistusse ning tegi kaasa terve kohtumise, äsjane täiendus Basher sekkus vahetusest 88. minutil. Ühtlasi oli tegu ka endise Tartu Tammeka kesktormaja debüütmänguga.

18 vooru järel hoiab head hoogu näitav Start Norra esiliigas 34 silmaga kindlalt teist kohta. Tabeliliider Lilleström SK on seitsme punkti ning lähim jälitaja Aalesunds FK viie punkti kaugusel. Odds paikneb 22 punktiga üheksandal tabelireal.