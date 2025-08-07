Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

Laupäeval kell 16 peetakse sama vastasega ka avatud treeningmäng. Seejärel ootab juba järgmisel nädalal ees EM-valiksari, mille mõlemad mängud peetakse võõrsil. 13. augustil kell 20 minnakse Osijekis vastamisi Horvaatiaga ja 16. augustil kell 21 Strumicas Iisraeliga.

Mõlemast vastasest sai Eesti möödunud aastal jagu – Horvaatiast oldi paremad tulemusega 3:0 ja Iisraelist 3:1. Kokku on seitse alagruppi, igaühes kolm meeskonda. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Peatreener Alar Rikberg otsustab koos abitreeneritega pärast Läti mänge, kes on need 14 meest, kes valikmängudeks koosseisu mahuvad. "Läti vastu anname vormile viimase lihvi ja tegeleme asjadega, mis eelmistes mängudes on muret teinud. Kõik saavad mänguaega, aga ametlikus kohtumises on platsil rohkem põhikoosseis, kes nüüdseks välja kujunemas ning laupäeval teine koosseis. Koosseisu valides peame olema valmis ka varuplaanideks ja mõtlema, kes on need mehed, kes suudavad pingilt sekkudes mängu muutuse tuua. Teeme koosseisu valides otsused taktikast lähtuvalt," sõnas Rikberg.

"Oleme EM-valiksaraja kohtumisteks kindlasti valmis. Horvaatia ja Iisraeli kontrollkohtumised ei ole väga palju infot andnud, sest nad on puudujate tõttu palju vangerdanud, aga teame, et meie vastu on nad tulemas täiskoosseisus. Lõpliku pildi saame neist ette pühapäeval, kui nad omavahel mängivad."

"Läti on meile tuttav vastane, seega väga põhjalikku analüüsi nende mängude eel ei tee, aga põhiasjad lepime muidugi kokku. Neil on kaks sidemängijat puudu, aga meie tegeleme enamjaolt enda teemadega. Läti vastu tahame parandada mängulisi asju, mis pole seni hästi olnud ja läheme mängima tulemuse peale, sest enne EM-valiksarja oleme saanud ainult kontrollkohtumsi pidada ja tuleb see ära kasutada," lisas juhendaja.

Eesti koosseis Läti vastu:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt, Karli Allik

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp

Peatreener Alar Rikberg, abitreenerid Avo Keel ja Lauris Iecelnieks, üldkehalise ettevalmistuse treener Ott-Erik Kalmus, statistik Karlo-Remy Kallend, füsioterapeudid Mark Leinfeld ja Gardo Maruste, mänedžer Robin Ristmäe.

Kontrollmängud enne EM-valiksarja:

27. juuli kell 17.00 Eesti – Rootsi (Kalevi SH) 3:0 (25:20, 25:19, 26:24), lisageimid 25:18, 25:23

28. juuli kell 18.00 Eesti – Rootsi (Kalevi SH) 3:1 (25:23, 25:20, 22:25, 25:23), lisageim 15:8

1. august kell 16.00 Eesti – Belgia (Kalevi SH) 3:1 (25:23, 24:26, 25:16, 25:22)

2. august kell 12.00 Eesti – Belgia (Kalevi SH) 2:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:20)

8. august kell 18.00 Eesti – Läti (Kalevi SH), ametlik kontrollmäng

9. august kell 16.00 Eesti – Läti (Kalevi SH), avatud treeningmäng