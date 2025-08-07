X!

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

Võrkpalli Eesti koondis
Meeste võrkpallikoondise kontrollmäng Eesti - Rootsi
Meeste võrkpallikoondise kontrollmäng Eesti - Rootsi Autor/allikas: Ken Mürk/ERR
Võrkpalli Eesti koondis

Euroopa meistrivõistluste valikmängudeks valmistuv Eesti meeste võrkpallikoondis peab viimased kontrollkohtumised sel nädalal Läti vastu. Reedel kell 18 peetakse Kalevi spordihallis ametlik kontrollmäng.

Laupäeval kell 16 peetakse sama vastasega ka avatud treeningmäng. Seejärel ootab juba järgmisel nädalal ees EM-valiksari, mille mõlemad mängud peetakse võõrsil. 13. augustil kell 20 minnakse Osijekis vastamisi Horvaatiaga ja 16. augustil kell 21 Strumicas Iisraeliga.

Mõlemast vastasest sai Eesti möödunud aastal jagu – Horvaatiast oldi paremad tulemusega 3:0 ja Iisraelist 3:1. Kokku on seitse alagruppi, igaühes kolm meeskonda. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad pluss kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Peatreener Alar Rikberg otsustab koos abitreeneritega pärast Läti mänge, kes on need 14 meest, kes valikmängudeks koosseisu mahuvad. "Läti vastu anname vormile viimase lihvi ja tegeleme asjadega, mis eelmistes mängudes on muret teinud. Kõik saavad mänguaega, aga ametlikus kohtumises on platsil rohkem põhikoosseis, kes nüüdseks välja kujunemas ning laupäeval teine koosseis. Koosseisu valides peame olema valmis ka varuplaanideks ja mõtlema, kes on need mehed, kes suudavad pingilt sekkudes mängu muutuse tuua. Teeme koosseisu valides otsused taktikast lähtuvalt," sõnas Rikberg.

"Oleme EM-valiksaraja kohtumisteks kindlasti valmis. Horvaatia ja Iisraeli kontrollkohtumised ei ole väga palju infot andnud, sest nad on puudujate tõttu palju vangerdanud, aga teame, et meie vastu on nad tulemas täiskoosseisus. Lõpliku pildi saame neist ette pühapäeval, kui nad omavahel mängivad."

"Läti on meile tuttav vastane, seega väga põhjalikku analüüsi nende mängude eel ei tee, aga põhiasjad lepime muidugi kokku. Neil on kaks sidemängijat puudu, aga meie tegeleme enamjaolt enda teemadega. Läti vastu tahame parandada mängulisi asju, mis pole seni hästi olnud ja läheme mängima tulemuse peale, sest enne EM-valiksarja oleme saanud ainult kontrollkohtumsi pidada ja tuleb see ära kasutada," lisas juhendaja.

Eesti koosseis Läti vastu:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma
Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus
Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Valentin Kordas, Albert Hurt, Karli Allik
Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Mihkel Varblane
Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp

Peatreener Alar Rikberg, abitreenerid Avo Keel ja Lauris Iecelnieks, üldkehalise ettevalmistuse treener Ott-Erik Kalmus, statistik Karlo-Remy Kallend, füsioterapeudid Mark Leinfeld ja Gardo Maruste, mänedžer Robin Ristmäe.

Kontrollmängud enne EM-valiksarja:

27. juuli kell 17.00 Eesti – Rootsi (Kalevi SH) 3:0 (25:20, 25:19, 26:24), lisageimid 25:18, 25:23
28. juuli kell 18.00 Eesti – Rootsi (Kalevi SH) 3:1 (25:23, 25:20, 22:25, 25:23), lisageim 15:8
1. august kell 16.00 Eesti – Belgia (Kalevi SH) 3:1 (25:23, 24:26, 25:16, 25:22)
2. august kell 12.00 Eesti – Belgia (Kalevi SH) 2:2 (23:25, 22:25, 25:23, 25:20)
8. august kell 18.00 Eesti – Läti (Kalevi SH), ametlik kontrollmäng
9. august kell 16.00 Eesti – Läti (Kalevi SH), avatud treeningmäng

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

võrkpalliuudised

13:07

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

06.08

Miilenit ootab operatsioon ja pikk vigastuspaus

06.08

Hollas ja Remmelg jäid Badenis napilt põhiturniiri ukse taha

04.08

Klubi vahetanud Tammearu: usun, et päris palju saab minu peal olema

03.08

Ukraina paar sai esimese tiitli, norralased viienda EM-kulla

02.08

Kertu Laak: olime natukene šokeeritud sellest tasemest, mis vastu tuli

02.08

Naiste võrkpallikoondis alistus EM-valiksarjas Sloveeniale

02.08

Eesti võrkpallikoondis viigistas Belgiaga

01.08

Suri Kanadas võrkpalli ja eestlust edendanud Ants Tõkke

01.08

Toobal enne EM-valikmängu Sloveeniaga: peame teatud asjadega riskima

01.08

Eesti võrkpallikoondis alistas kontrollmängus tugeva Belgia

30.07

EM-il debüteerinud Hollas ja Remmelg piirdusid alagrupifaasiga

30.07

Rahvusmeeskond mängib reedel võimsa koosseisuga Belgiaga

29.07

Hollas ja Remmelg ajaloolise EM-i eel: eesmärk on mängida julgelt

29.07

Meeste võrkpallikoondis alistas Rootsi ka teist korda

videod

sport.err.ee uudised

16:22

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

15:52

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

15:35

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

14:51

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

14:26

Tottenhami põhimees sai raske vigastuse ja jätab suure osa hooajast vahele

13:43

Start võttis kolmanda järjestikuse võidu, Soomets tegi kaasa terve mängu

13:07

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

12:23

Keila KK täiendas ridu USA ülikoolikorvpalluriga

11:54

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

11:36

Uus-Meremaa ragbikoondislane jõudis napilt lennukile: koer sõi mu passi ära

10:58

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

10:20

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

09:45

Bayerni legend Thomas Müller liitus ookeani taga mängiva klubiga

09:16

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

08:37

Eesti noored jätkasid rahvusvahelistel laste mängudel medalisajus

loetumad

06.08

Barcelona kapten on klubiga täielikult tülli pööranud

06.08

Meistrite liiga piletit jahtiv Šotimaa hiid tunneb väidetavalt Heina vastu huvi

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

06.08

Nikola Jokic oli Serbia EM-i eelses kontrollkohtumises lähedal kolmikduublile

05.08

Maha jäänud ratturid üritasid velotuuril pettusega gruppi tagasi hiilida

06.08

ATP kõrgeimal tasemel debüüdi teinud Lajal pidi prantslase paremust tunnistama

05.08

Tugev kolmas veerandaeg aitas Eesti kontrollmängus Iisraeli vastu võidule

10:20

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

06.08

Vonn palkas Norra mäesuusakuulsuse enda treeneriks

06.08

Miilenit ootab operatsioon ja pikk vigastuspaus

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo