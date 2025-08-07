X!

Keila KK täiendas ridu USA ülikoolikorvpalluriga

Korvpall
Brody Fox
Brody Fox Autor/allikas: BC Athletics/citadelsports.com
Korvpall

Keila KK esindusmeeskonnaga liitub uueks hooajaks NCAA I divisjoni The Citadel Bulldogs meeskonna ridadesse kuulunud ameeriklane Brody Fox.

198 cm pika Minnesotast pärit Foxi arvele kogunes eelmisel hooajal keskmiselt mängus 16,7 punkti, 5,1 lauapalli ja 2,3 korvisöötu, kuid The Citadel kaotas oma konverentsis kõik 18 mängu.

Oma ülikooliaja esimesed aastad veetis Fox University of Winsconsin-Stout meeskonnas ning püstitas 2023/24 hooajal ka 719 punktiga kooli punktirekordi, millega oli NCAA III divisjoni kokkuvõttes paremuselt teine skooritegija. 

Keila KK esindusmeeskonna peatreeneri Andres Sõbra sõnul on tegemist väga hea viskaja ja ründava suunitlusega mängumehega. "Oma positsiooni poolest toob Fox korvi alla füüsilist jõudu ning suudab nii kaitses kui rünnakul hästi tempot hoida," kommenteeris ta.

"Uuelt hooajalt ootan ennekõike võimalust arendada oma mängu mitmekülgsust ning kasvada mängijana, aidata meeskonda võitudeni ja harjuda võimalikult kiirelt enda jaoks uue mängustiiliga. Samal ajal ootan ka põnevusega võimalust kogeda elu Eestis nii korvpalliväljakul kui selle kõrval," sõnas Brody Fox Keila KK esindusmeeskonnaga liitumise järel.

Tänaseks on Keila KK 2025/26 hooajaks avalikustanud üheksa mängijat. Meeskonnas jätkavad Ralf Sats, Patrik Peemot ja Keila Korvpallikooli kasvandik Henri Aimre. Uute mängijatena on meeskonnaga liitunud Ron Laanemaa, Eke Rüütel, Tormi Niits, Quion Burns, Body Fox ja korvpallikooli kasvandik Oskar Jürisaar. 

Toimetaja: Anders Nõmm

