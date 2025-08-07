Uus-Meremaa ragbikoondislane jõudis napilt lennukile: koer sõi mu passi ära

Uus-Meremaa kuulsa ragbikoondise peatreener Scott Robertson nimetas 26-aastase Carteri Argentinas algavaks Championshipiks koondise nimekirja, aga vaid paar päeva enne Lõuna-Ameerikasse lendamist leidis ta oma passi voodilt ribadeks rebituna.

"Võtsin passi välja, et koondise mänedžerile pilt saata ning jätsin selle öökapile. Mu elukaaslane läks jõusaali, koer jäi üksi koju, hüppas voodile ja näris passi koos kapedega ribadeks. Eilne päev oli korralik kaos, aga kõik on nüüd vist kontrolli all," kommenteeris Carter kodumaa meediale.

Carter esindas Uus-Meremaa ragbi-7 koondist Pariisi olümpiamängudel, ent pole kuulsa All Blacksi eest veel debüteerinud. The Championship on turniir, millest võtavad osa lõunapoolkera edukaimad ragbikoondised Argentina, Austraalia, Lõuna-Aafrika Vabariik ning Uus-Meremaa. Aastatel 1996-2011, enne Argentina liitumist, kandis turniir nime Tri Nations.

Uus-Meremaa on traditsiooniliselt tuntud kui maailma edukaim ragbimeeskond: alates 1903. aastast on nad rahvusvahelisel tasemel võitnud 76 protsenti oma mängudest; alates maailma edetabeli loomisest 2003. aastal on Uus-Meremaa esikohal püsinud kauem kui kõik teised koondised kokku.