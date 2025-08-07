Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

Kolmapäeval Poolas Szczecinis toimunud rahvusvahelise kergejõustikuliidu pronkstaseme võistlusel näitasid head jooksuvormi nii Kreete Verlin kui Anna Maria Millend.

Kaheksandat korda toimunud kunagise 100 meetri jooksu Euroopa meistri Wieslaw Maniaki memoriaalvõistlusel oli kolmanda Eesti sportlasena võistlustules teivashüppaja Robert Kompus, kellel ei õnnestunud aga oma algkõrgusest 5.22 üle saada.

Hästi esinesid 100 meetri tõkkejooksus aga Verlin ja Millend: Verlin sai kirja aja 13,13 ning Millend 13,22, mis andis neile oma jooksus neljanda-viienda ning kahe jooksu kokkuvõttes vastavalt seitsmenda ja üheksanda koha. Verlini isiklik rekord on juunis joostud 13,11; Millendil juuli lõpus Universiaadil kirja läinud 13,21.

Meeste teivashüppes teenis esikoha 5.72 ületanud kohalik täht Piotr Lisek, kuulitõukes 20.63 tõuganud Itaaliat esindav Nick Ponzio ning kettaheites britt Lawrence Okoye 66.81-ga.

Naiste tõkkejooksus teenis esikoha kuubalanna Greisys Roble 12,89, kaheksa sajandikku olid aeglasemad Michelle Jenneke ja Klaudia Wojtunik.