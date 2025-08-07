US Openil jagatakse välja rekordiline auhinnaraha
USA lahtiste tennisemeistrivõistluste korraldajad teatasid, et tänavuse turniiri auhinnafond on 90 miljonit dollarit, mis on läbi aegade suurim võidusumma tenniseturniiril.
Mullusega võrreldes kasvas USA lahtiste auhinnafond 20 protsendi võrra.
Meeste ja naiste üksikmängus teenib võitja viis miljon dollarit, mullu oli see summa 3,6 miljonit. Paarismängudes on võitjate auhinnasummaks miljon dollarit.
Lisaks võitjate auhinnasumma suurendamisele kasvatati kõikide ringide võidusummasid, üks suurimaid kasvuprotsente on üksikmängu finalistide auhinnarahal, mis eelmise aastaga võrreldes kerkis koguni 39 protsendi võrra – finalistid teenivad tänavu 2,5 miljonit.
Tänavuste USA lahtiste põhiturniir kestab 15 päeva, mängudega alustatakse pühapäeval, 24. augustil ning üksikmängude finaalid peetakse 6. ja 7. septembril.
Toimetaja: Maarja Värv