Barcelona kapten on klubiga täielikult tülli pööranud

Hispaania hiid Barcelona ja puurilukk Ter Stegeni vahel on puhkenud konflikt, mis on klubi sisekliima korralikult proovile pannud. Saksa koondise väravavaht keeldus allkirjastamast meditsiinidokumenti, millega oleks tema terviseandmed saadetud LaLiga meditsiinikomisjonile. Antud samm oleks võimaldanud Barcelonal kasutada pikaajalisest vigastusest tingitud palgaruumi uute mängijate registreerimiseks, vahendab Soccernet.ee Hispaania väljaannet AS.

Klubi president Joan Laporta tunnistas, et uute täienduste registreerimiseks oleks puuriluku palga kärpimine kõige parem lahendus, ent loodeti siiski, et see pole vajalik. Nüüdseks on see võimalus laualt pühitud, sest mängija allkirja puudumisel ei aktsepteeri LaLiga klubi raportit. Algselt loodeti Ter Stegeniga näost näkku kohtuda, ent nüüd on klubi kannatus katkenud ning juriidiline osakond valmistub distsiplinaarmenetluse algatamiseks.

