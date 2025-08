Ristatisidet vigastanud Miilen läheb operatsioonile, järgmine hooaeg jääb vahele

Eesti naiste võrkpallikoondis pidas eelmisel laupäeval Sloveenia vastu EM-valikmängu, kus sai tõsiselt vigastada koondise nurgaründaja Kristiine Miilen. Praeguseks on selge, et koondise ühel liidril on ristatiside katki.

"Vasaku põlve ristatiside on katki. Igal juhul on operatsioonile minek ja järgmine hooaeg jääb vahele," ütles naiskonna peatreener Andres Toobal Delfile. "Esimene lootus, mis EMO-st anti, ei vastanud tõele ja kõige kehvem variant, mis juhtuda oleks saanud, sai ka tõeks."

Koondisele on see enne laupäevast EM-valikmängu Iisraeliga valus tagasilöök, sest peatreeneri sõnul kaob nüüd suur hulk rünnakujõudu ära. "Peame nüüd paari päeva jooksul aru saama, kes selle rolli suudab ära täita. Mingid mõtted on olemas, aga selge on see, et proovima natukene vähem jõulist rünnakut," rääkis Toobal eesootavast valikmängust.

Miileni asemel naaseb koondise juurde Marily Lass, kes viimasest mängust pidi vigastuse tõttu kõrvale jääma ehk naiskond läheb Iisraeli vastu mängima viie nurgaründajaga. Lassiga sama positsiooni mängivad veel on Nora Lember, Nette Peit, Silvia Pertens ja Caterina Cicetti.