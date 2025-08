Pärnu meeskonnaga liitub Gregor Ilves

Kuigi igas liigas on oma eripärad, tõdeb Ilves, et Rumeenia kõrgliigas oli tase veidi kõrgem. "Seal oli rohkem välismängijaid, mängutempo oli kiirem ja füüsilisem," kirjeldas ta klubi vahendusel. "Samas Eestis on mäng taktikaliselt küpsem – kõik tunnevad kõiki ja skauting on põhjalik. Rumeenias oli iga kohtumine suur võitlus, mis andis hea võimaluse pidevalt ennast proovile panna."

Lisaks sportlikule poolele õpetas välisklubi keskkond ka inimesena kasvama. "Võtsin eelmisest hooajast kaasa enesekindluse. Sain aru, et saan ka mujal hakkama ning et tasemelt ei jää ma alla," ütles ta. "Sain seal vastutust, pidin kohanema uue rolli ja kultuuriga. Ka mänguliselt arendas see – õppisin toime tulema agressiivse kaitse ja kiire tempoga."

Ilves ei varja, et huvi tema vastu oli ka mujalt. "Otsest pakkumist polnud, aga huvi välismaalt oli. Pärnu huvi oli kõige konkreetsem ning kogu pakett – roll, treeneri visioon ja meeskonna ülesehitus – tundus loogiline. Pärnu tundus lihtsalt õige koht, kus taas tugev hooaeg teha."

Isiklik eesmärk uueks hooajaks on tal selge. "Tahaks teha stabiilse hooaja, nii individuaalselt kui ka meeskonnana. Kindlasti tahan aidata meeskonnal jõuda FIBA alagrupiturniirile, pääseda Eesti-Läti play-off'i ja sealt juba mängida medalitele."

Ilves on varasemalt Pärnu tegemistel silma peal hoidnud ning mulje klubist on olnud positiivne. "Pärnu klubikultuur on tugev ja fännid elavad mängudele korralikult kaasa – seda on kõrvalt hea vaadata olnud," ütles ta.

Suvi on tema jaoks möödunud treeningute tähe all, ent aega on jagunud ka puhkuseks. "Pärnusse olen paar korda jõudnud ka sel suvel. Linna ja klubi õhkkond on juba tuttav."

Uues meeskonnas ei alusta Ilves päris nullist – mõne mängijaga on ta kokku puutunud nii noorteliigadest kui ka varasematest hooaegadest. Peatreener Kristjan Evartiga isiklik kogemus seni puudub, kuid usaldus tema visiooni vastu on olemas.

Pika korvpalluritee jooksul on Ilvesel olnud palju toetajaid, ent ühe nime tõstab ta eriti esile. "Kindlasti on mind enim mõjutanud elukaaslane – ta on mind alati toetanud. Ja loomulikult on ka mitmed treenerid aidanud mul areneda ja mõjutanud mind positiivselt."