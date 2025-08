Kulbilohus võistleb üle 120 driftija üheksast riigist

"Põhjamaade meistrisarja etapp toob juba neljandat aastat Lõuna-Eestisse rohkelt välismaa sõitjaid. Hetkel on juba registreerinud 125 osalejat Eestist ja kaheksast välisriigist, rääkis EAL drifti meediaesindaja Kerli Mängel. "Lisaks Põhjamaade etapile toimuvad ka Eesti ning Läti meistri- ja karikavõistluste etapid. Võistlejate suure huvi tõttu toimub võistlus kolmepäevases formaadis."

"Kulbilohu rada on iseloomulik Lõuna-Eesti kuppelmaastikule, kus kõrguste vahed on ligikaudu 30 meetrit. Ainulaadne rada Baltimaades ja Skandinaavias pakub sõitjatele suurt huvi ja väljakutset, mis teeb võistluste jälgimise põnevaks kõigile. Pealtvaatajatele on rada ideaalselt jälgitav igast küljest," lisas Mängel.

Reedest päeva alustavad Pro2 klassi võistlejad treeningsõitudega ning jätkavad lõuna ajal kvalifikatsioonidega. Pro2 klassi on registreerunud 31 sõitjat. Õhtul näeb rajal ka Pro klassi autode treeningsõite.

Laupäev algab Pro2 klassi paarissõitudega. Pärastlõunal alustab Pro klass kvalifikatsioonidega ning õhtu lõpeb paarissõitudega. Pro klassis on stardis selle aasta rekordarv – 41 võistlejat.

Pühapäevaks muudetakse võistlusrada ja omavahel hakkavad võistlema Street klassi 53-võistlejat.