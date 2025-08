Karol Mets tegi 259 päeva järel St. Pauliga esimese pallitrenni

Hamburger Abendblatt raporteerib, et Eesti koondist 100 korda esidanud Mets tegi teisipäeval esimese trenni meeskonnaga kaasa. Ehkki mängust koosnenud lõpuosas eestlane ei osalenud, on see märkimisväärne edasiminek, et vigastuspausilt lähiajal naasta, vahendab soccernet.ee.

Mets jõudis mullu pidada Bundesligas kümme ja karikavõistlustel kaks mängu, kuni ta novembrikuises koondiseaknas parema jala põlvekõõlust rebestas. Kevadel käis ta operatsioonil. Juuli keskpaigas andis 32-aastane keskkaitsja Soccernet.ee-le märku, et kui kõik läheb plaanipäraselt, on ta septembrikuisteks koondisemängudeks Itaalia ja Andorraga tagasi platsil.

St. Pauli peab 9. augustil viimase hooaja-eelse treeningmängu, kui Austrias kohtutakse Itaalia kõrgliigaklubi Hellas Veronaga. 16. augustil peab Hamburgi võistkond karikamängu tugevuselt neljanda liiga klubi Norderstedti Eintrachtiga ning nädal hiljem kõlab uue Bundesliga hooaja avapauk, kui Millerntori staadionil võõrustatakse kaheksa-kordset Saksamaa meistrit Dortmundi Borussiat.