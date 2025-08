Olümpiavõitja Evenepoel hakkab sõitma Red Bullis

25-aastane Evenepoel on kogu profikarjääri jooksul sõitnud Quick-Stepi eest ning neid esindades võitnud 2022. aastal Hispaania velotuuri, kaks etappi nii Prantsusmaa kui Itaalia velotuuril ja mitmeid muid olulisi sõite, näiteks Araabia Ühendemiraatide velotuuri ja Liege-Bastogne-Liege'i ühepäevasõidu.

Maailma parima temposõitjana on nooruspõlves jalgpalli mänginud ja ka Belgia noortekoondises kaptenipaela kandnud Evenepoel kroonitud kolmekordseks maailmameistriks ja kahekordseks olümpiavõitjaks, sealjuures teenis ta Pariisi mängudel kulla nii tempo- kui grupisõidus.

Evenepoeli leping Quick-Stepiga oleks pidanud lõppema järgmise hooaja lõpus, aga tema võimalikust meeskonnavahetusest on rattameedias räägitud juba mitmeid kuid. Teisipäeval pandi kuulujuttudele viimaks punkt, kui Red Bull teatas, et belglane on senise võistkonnaga jõudnud kokkuleppele ning hakkab järgmisel aastal sõitma Saksamaal baseeruvas meeskonnas.

"Remco on ambitsiooni tähiseks. Ta ei taha lihtsalt sõita - ta tahab rattasporti vormida. Ta toob endaga kaasa erakordse sportliku talendi, aga ka märkimisväärse mõtteviisi," kommenteeris Red Bulli tiimipealik Ralph Denk.

Tadej Pogacari ja Jonas Vingegaardi järel ilmselt maailma parimaks mitmepäevasõitjaks oleva Evenepoeli lisamisega kinnitab Red Bull kanda ühe rattaspordi supertiimina: meeskonda kuuluvad näiteks tänavu Prantsusmaa velotuuril kokkuvõttes kolmandana lõpetanud Florian Lipowitz, neljakordne Vuelta võitja Primož Roglic ning kolme aasta tagune Itaalia velotuuri võitja Jai Hindley. Hindleyl on leping olemas ka järgmiseks aastaks, Lipowitzil ja Roglicil mitte; kui Lipowitzi lepingupikendus on ilmselt väga tõenäoline, siis Sloveenia rattaspordi suurkuju oma mitte eriti.