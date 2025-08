Mihkels Poola velotuuri teisel etapil kõrgesse mängu ei sekkunud

Kokku 2200 tõusumeetri ja üsna karmi lõputõusuga etapi 144 kilomeetrit püsis ees Mihkelsi britist tiimikaaslane Max Walker, kes püüti peagrupi poolt kinni viis kilomeetrit enne finišit. 200 meetrit enne lõppu kiirendanud Paul Lapeira teenis oma selle hooaja esimese võidu, edestades tšehhi Mathias Vacekit (Lidl - Trek) ja Monaco ratturit Victor Langellottit (INEOS).

Lapeira kerkis ühtlasi velotuuri üldliidriks, kui edestab Vacekit kuue ja Langellottit kaheksa sekundiga.

Avaetapil napilt kukkumisest pääsenud Mihkels ületas teisipäeval koos meeskonnakaaslase Owain Doulliga finišijoone grupis, mis kaotas võitjale 7.59 ning protokolli märgiti eestlasele 117. koht.

Täpselt viis aastat tagasi toimus Poola velotuuril ülikarm kukkumine, kui toona LottoNL-Jumbo tiimi eest sõitnud Dylan Groenewegen liikus finišisprindis oma sõidujoonest välja ning põhjustas õnnetuse, mille tagajärjel viidi Quick-Stepi sprinter Fabio Jakobsen kunstlikku koomasse. Hollandlane murdis näopiirkonnas hulgaliselt luid ning sai ajutrauma, aga naasis kaheksa kuud hiljem võistlussporti ning esindab nüüd Team dsm-i.

Poola velotuur on aastate jooksul Eesti ratturitele edu toonud: Jaan Kirsipuu võitis vahemikus 1997-2005 seal lausa kaheksa etappi, lisaks on etapivõidu saavutanud Ants Väravas, Lauri Aus, Andrus Aug ja Janek Tombak. Arvi Tammesalu saavutas 1988. aastal kokkuvõttes teise koha.

Kolmandal etapil ootab rattureid 160 kilomeetrit Walbrzychi linna ümbruses, tõusumeetreid koguneb 3465.