Rae vallas avati esimene täismõõdus staadion

Jüri staadioni avamisel lõikasid linti Rae valla eelmine vallavanem Madis Sarik, Eesti Kergejõustikuliidu president Madis Kallas, Rae spordikooli jalgpallitreener Martti Pent, olümpiavõitja Erkki Nool, Rae spordikooli kasvandik, noor tõusev sprinditäht Miia Ott, praegune vallavanem Tarmo Gutmann ja ehitusfirma Atemo OÜ projektijuht Laas Õun.

Vastne staadion pakub kaasaegseid tipptasemel sportimisvõimalusi erinevate spordialade esindajatele. Staadionil on kuue jooksurajaga 400 meetri pikkune jooksuring, 100- ja 110-meetrine sprindisirge, lisaks kaugus-, kõrgus- ja teivashüppeala. Jooksuringi sees paikneb kunstmurukattega jalgpalliväljak suuruses 68x105 meetrit. Lisaks on uuel staadionil rannavolle- ja korvpalliväljakud, tänavatreeningu ala, erinevas vanuses lastele mõeldud mängu- ja kiikede ala ning väliõppeklass. Korvpalliväljakutele on talvel võimalik rajada uisuväljak.

"Uue staadioni valmimine on meie valla jaoks märgiline verstapost – tegemist on esimese täismõõtmetes staadioniga, mis loob täiesti uued võimalused nii treenimiseks kui ka spordivõistluste korraldamiseks. See on oluline kogu kogukonnale: kooliõpilastele, Rae spordikooli noortele ja kõigile spordihuvilistele vallas. Usun, et tänu sellistele kaasaegsetele tingimustele saame senisest veelgi paremini toetada uute tippsportlaste, miks mitte ka tulevaste olümpiavõitjate sirgumist," ütles Rae valla vallavanem Tarmo Gutmann.

"Kergejõustiklaste jaoks on see tõeline pidupäev – saame nüüd valmistuda suurvõistlusteks oma uuel kodustaadionil. Alustasin treeninguid vanal Jüri staadionil juba 12 aastat tagasi, kui tingimused olid hoopis teised. See uus staadion on kaua oodatud ja annab meie treeningutele hoopis uue kvaliteedi," lisas Rae spordikooli kasvandik, noor tõusev sprinditäht, sel suvel Eesti rekordi püstitanud 4x100m teatejooksu naiskonda kuulunud Miia Ott.

Jüri staadioni ehitustöid teostas pikaajalise kogemusega erinevate teede, liiklussõlmede ja muude rajatiste ehitusele spetsialiseerunud Atemo OÜ.