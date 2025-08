Pärmäkoski võistles Soome kergejõustiku meistrivõistlustel medali nimel

34-aastane Pärmäkoski läbis distantsi ajaga 17.05,52, mis tõi neljanda koha. Pronksi võitnud 22-aastane Alisa Virtanen jäi vähem kui viie sekundi kaugusele.

"See valmistub pisut meelehärmi, et pronks oli nii lähedal," tunnistas Pärmäkoski intervjuus YLE-le. "Aga ausalt öeldes pidanuks medalistidel olema halb päev, et mina tulnuks medalile."

"Ma ei teinud pärast mitut kilomeetrit tempos mingeid muudatusi. Olen sellega rahul. Olen rahul, kuigi ei jooksnud alla 17 minuti, mis mul plaanis oli. Aga jõudsin lähedale. Seitse ringi enne lõppu tundus tunne okei, aga viimased neli olid valusad."

Pärmäkoski võimalusi parandas ka asjaolu, et mitu tugevat jooksjat jäi kõrvale eesotsas 21-aastase talendi Ilona Mononeniga, kes jooksis juuni alguses isiklikuks rekordiks 15.36,16.

Olümpiahooajaks valmistuv Pärmäkoski on võitnud karjääri jooksul viis olümpiamedalit, neist neli individuaalset ja seitse MM-medalit, neist ühe individuaalse. 2017. aastal tuli ta teiseks nii Tour de Skil kui ka MK-sarja kokkuvõttes.