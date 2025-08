Laupäeval joostakse 53. korda ümber Ülemiste järve

Jooks ümber Ülemiste järve toimub 53. korda ning raja pikkus on 13,7 kilomeetrit, millest suurem osa kulgeb vahetult Ülemiste järve ääres asuvatel radadel. Tallinna Vee 53. jooks ümber Ülemiste järve on ühtlasi 2025. aasta Maru Järvejooksude sarja viimane, neljas osavõistlus. Tegemist on selle võistlussarja kõige pikema distantsiga.

"Ülemiste järve jooks on ainulaadne võimalus pääseda sanitaarkaitsealale, mis muul ajal on üldsusele suletud. See on traditsioon, mis toob kokku nii kogenud jooksjaid kui ka harrastussportlasi, kes soovivad nautida erilisi vaateid Tallinna joogivee allikale," ütles Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. "Kord aastas avame veepuhastusjaama territooriumi linnarahvale, et inimesed mõistaksid paremini Ülemiste järve tähtsust ja väärtustaksid selle erilisust."

Järvejooksude korraldaja Stamina Spordiklubi juhi Urmo Raiendi sõnul on tegemist sedavõrd erilise jooksupaigaga, et sinna saabuvad võistlema ka need harrastussportlased, kes muul ajal võistlussarjas ei osale. "Kokku ootame tänavu ligi 600 jooksjat," täpsustas ta.

Tippsportlastest astub nädalavahetusel rajale Eesti meistrivõistlustel 5000 meetri distantsil võidutsenud Leonid Latsepov, kes on pärast kolme järvejooksu kindel sarja liider. Talle pakub konkurentsi Deniss Šalkauskas, kes pälvis Eesti meistritiitli 1500 meetri jooksus. Naiste arvestuses lahutab enne viimast etappi kahte esimest võistlejat vaid kaheksa sekundit – täpselt nii palju edestab kolme järvejooksu kokkuvõttes Bret Schär teisel kohal olevat Triin Gedet. Starti on lubanud tulla ka Eesti tipplaskesuusataja Susan Külm.

Lisaks kuulub jooksupäeva programmi ka Ülemiste metsajooks, mille kolme kilomeetri pikkusest rajast pool kulgeb samuti järve vahetus läheduses. "Metsajooks toimub 21. korda ning on mõeldud eelkõige neile, kelle jaoks põhidistants osutub liiga pikaks, kuid kes soovivad jooksurajal siiski nautida Ülemiste järve kauneid vaateid," täpsustas Raiend.

Ülemiste järvejooksu ajalugu ulatub aastakümnete taha. 2003. aastal püstitas Pavel Loskutov jooksul senini kehtiva rekordi ajaga 41.48,0. Vanim osaleja on olnud 84-aastane Arvo Luus, kes läbis 2023. aastal raja ajaga 1:53.54,0.

Võistluskeskus ning start ja finiš asuvad Tallinnas Ülemiste Veepuhastusjaamas, aadressil Järvevana tee 3. Lisainfot leiab siit.