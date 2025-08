TalTechi talendikas ääremängija liitub ikkagi Tartu Ülikooliga

"Lapsepõlves veetsin palju aega Tartus, seega on see linn minu jaoks väga kodune. Kindlasti annab lisamotivatsiooni asjaolu, et mängime sel hooajal FIBA Europe Cup sarjas, mis on minu jaoks esmane kogemus," ütles kahe meetri pikkune ääremängija.

Andre sõlmis tegelikult lepingu Tartu Ülikooliga juba juuni alguses, aga lootis siis veel USA-sse ülikooli mängima minna. Paraku ei tulnud sealt sobivat pakkumist ning esmaspäeval sai Andre liitumine Tartu Ülikooliga lõpliku kinnituse.

Andre käis mullu Eesti-Läti liigas väljakul 28 korda ning kogus 23 minutiga keskmiselt 7,8 punkti, 3,4 lauapalli, 1,1 korvisöötu ning 1,1 vahellõiget. Eesti meistriliigas olid tema näitajad mullu 15,3 punkti, 4,9 lauda ja ja 1,5 korvisöötu, kaugviskejoone tagant tabas ääremees 44,6-protsendilise täpsusega.

Tartu Ülikool Maks & Mooritsaga on uueks hooajaks lisaks Andrele lepingu sõlminud Martin Paasoja, Karl Johan Lips, Rauno Nurger, Robert Valge, Rando Roos, Hannes Saar, Karl Gustav Jurtšenko ja Markus Ilver. Treeneritena jätkavad Aivar Kuusmaa ja Toomas Kandimaa.