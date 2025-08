USA esisprinterid läksid riidu: peame mõned isiklikud asjad ära klaarima

Eugene'is aset leidnud USA katsevõistluste korraldajad jätsid viimaseks päevaks tõelise maiuspala, kui riigi esisprinterid Noah Lyles ja Kenny Bednarek selgitasid 200 meetri distantsil USA meistri.

26-aastane Bednarek alustas jooksu vingelt ning tuli sirgele esikohal. 28-aastane Lyles jäi kurvi peal rivaalist maha ning oli sirgel isegi sammu või kahe kaugusel, aga näitas taaskord uskumatut kiirest, kui möödus finišijoone eel Bednarekist, teenides ajaga 19,63 USA meistritiitli ning rivaali ees napi 0,4-sekundilise võidu. Robert Gregory pälvis ajaga 19,80 kolmanda koha ja ühtlasi pileti Tokyo MM-ile.

Lyles ei jätnud aga võimalust kasutamata ning pööras pea paar sammu enne finišit Bednareki poole ning jõllitas kaasmaalast. Bednarekile see tegu aga ei meeldinud ning ta tõukas pidurdavat Lylesi selja tagant. Mehed läksid siis ninapidi kokku ja vahetasid sõnu, aga andsid lõpuks üksteisele patsu.

Vaidlemine ei saanud sellega aga läbi ning mõlemad jäid NBC reporteriga rääkima. "Noah on Noah, kui ta tahab mind jõllitada, siis see on okei," ütles Bednarek. "Kui tal on probleem, siis ta võib mulle helistada."

Lyles nõudis rivaalilt vabandust. "Tead, sul on õigus. Räägime hiljem," lisas ta.

Bednarek tegi eelmisel nädalal kokku viis jooksu, teenides 100 meetri jooksus ajaga 9,79 USA meistritiitli. Lyles osales eeljooksudes, kus lõpetas ajaga 10,05, kuid otsustas siis poolfinaalist loobuda ning 200 meetri distantsidele keskenduda. Valitseva maailmameistrina on tal 100 meetri jooksus MM-pilet juba taskus.

"See, mis ta ütles, ei loegi. Tema teod loevad. Sellist ebasportlikku käitumist ma ei talu, minuga ei tasu sellist jama alustada," ütles Bednarek pärast võistluste lõppu. "Ta võitis selle jooksu ja oli täna kiirem mees, aga asi on austuses. Ta on värskem, aga kui me viimati joonele panime, tegin talle ära. Teen järgmine kord ka."

Bednarek vihjas, et USA kaks kiiremat meest on juba mõnda aega raksus olnud. "Peame mõned isiklikud asjad ära klaarima," ütles ta.

Lyles enam juhtunut ei kommenteerinud. "Mu treener soovitas, et ma ei räägiks sellest enam," ütles ta.

Bednarek ja Lyles on 200 meetri distantsil kohtunud 14 korral, Lyles on eespool olnud lausa 12 korda, kuid Bednareki kaks võitu omavahelises seerias on aset leidnud viimases kahes olümpiafinaalis, kus ta Lylesi ees hõbeda võtnud on.

Tokyo maailmameistrivõistlused algavad 13. septembril ning kestavad 21. septembrini.