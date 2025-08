Glinka jõudis Poolas põhiturniirile

Kvalifikatsiooni otsustavas ringis alistas 25-aastane Glinka veidi üle tunni aja kestnud kohtumises kindlalt 6:1, 6:4 endast viis aastat noorema Iisraeli mängija Amit Valesi (ATP 895.).

Glinka servis mängu jooksul viis ässa, Vales sai kirja kaks ässa ja ühe topeltvea. Vales ei teeninud matsis ühtegi murdevõimalust, enda servigeimides päästis ta viiest murdepallist kaks.

Äralöökidest teenis Glinka 14 ja Vales viis punkti, lihtvigu kogunes Glinkal 24 ja Valesil 32. Mängitud punktidest võitis Glinka 63 ja Vales 46.

Põhiturniiril on kõrgeima asetusega poolakas Kamil Majchrzak, kes paikneb edetabelis 81. real, teine paigutus on 19-aastasel horvaadil Dino Prižmicil (ATP 127.). Kvalifikatsioonist pääseb põhitabelisse kuus mängijat, neist kaks lähevad kohe omavahel vastamisi, lisaks ootavad valikvõistlustelt vastast neutraalse lipu all mängiv Aslan Karatsev (ATP 247.), prantslane Ugo Blanchet (ATP 231.), šveitslane Marc-Andrea Hüsler (ATP 174.) ja itaallane Francesco Maestrelli (ATP 178.).