Shelton sai karjääri 100. võidu, Fritz oli lõppmängudes kindlam

Shelton sai pea kaks ja pool tundi kestnud matšis 6:4, 4:6, 7:6 (1) jagu itaallasest Flavio Cobollist (ATP 17.). Seejuures juhtis Cobolli otsustavas setis 4:2 ja 5:3, aga Shelton võitis kolm geimi järjest ja läks ise 6:5 juhtima. Järgmises geimis päästis Cobolli ühe matšpalli ning sett läks kiiresse lõppmängu, kus Shelton jäi kindlalt peale.

Sheltonil on nüüd ATP tasemel kirjas 100 võitu ja 69 kaotust, ta on kaheksas 21. sajandil sündinud meestennisist, kes on jõudnud saja võiduni.

"Väga keeruline matš. Olin juba kaotamas, otsustavas setis murdega taga. Aga andsin endale teise võimaluse ja sain sellega lõpuks hakkama," rääkis Shelton. "Ta on minu jaoks väga keeruline vastane."

Shelton, kes pole kunagi ATP Mastersi turniiril poolfinaali jõudnud, läheb veerandfinaalis vastamisi austraallase Alex De Minauriga (ATP 8.), kes sai 6:2, 4:6, 6:4 jagu ameeriklasest Frances Tiafoest (ATP 12.). Varem pole Shelton ja De Minaur omavahel mänginud.

Kaheksa parema sekka pääses ka turniiril teisena asetatud ameeriklane Taylor Fritz (ATP 4.), kes alistas kolmetunnises maratonmängus 7:6 (4), 6:7 (5), 7:6 (5) tšehhi Jiri Lehecka (ATP 27.). Kummalgi mehel ei õnnestunud mängu jooksul kordagi teise servi murda – Fritz päästis üheksa ja Lehecka viis murdepalli.

Kanada Masters oli ainus, kus Fritz polnud varem veerandfinaali jõudnud. Ta on 11. tegevmängija, kes on nüüd kõigil üheksal Mastersil vähemalt veerandfinaali pääsenud.

Pääsu eest poolfinaali mängib Fritz kuuendana asetatud Andrei Rubljoviga (ATP 11.), kes sai 6:7 (3), 7:6 (2), 3:0 seisul loobumisvõidu Alejandro Davidovich Fokinalt (ATP 19.).