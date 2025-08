Šveitsi meedia: Paskotši siirdub Grasshoppersist Belgia kõrgliigasse

Šveitsi väljaanne Blick kirjutab, et Eesti koondise ja Grasshoppersi kaitsja Maksim Paskotši vahetab suvises üleminekuaknas koduklubi ja siirdub Belgia kõrgliigasse Genti.

Paskotši tegi alles laupäeval Šveitsi kõrgliigas täismängu ja lõi 1:2 kaotusmängus Baseli vastu värava, kuid Blicki andmetel võis see jääda eestlase viimaseks mänguks Grasshoppersi ridades. Paskotši praegune leping Grasshoppersiga kehtib 2026. aasta suveni ja selle pikendamine on ebatõenäoline, mistõttu on klubil mõistlik 22-aastane kaitsja tänavu maha müüa, kirjutab Soccernet.ee.

Paskotši liitus Grasshoppersiga 2023. aasta suvel, olles enne seda kuulunud Tottenhami Hotspuri noorteakadeemiasse, kuhu ta siirdus 2020. aastal FC Florast. Šveitsi kõrgliigas on Paskotši mänginud 55 kohtumist ja löönud kaks väravat.

Gent on ühekordne Belgia meister (2014/15) ja neljakordne karikavõitja (1963/64, 1983/84, 2009/10, 2021/22). Gent on viimased neli hooaega mänginud Konverentsiliiga põhiturniiril, kuid tänavu seda ei juhtu, sest eelmisel hooajal saadi Belgia kõrgliigas kuues koht ja jäädi euromängudelt eemale.

