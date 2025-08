Son jätab Tottenhamiga hüvasti

"Olen otsustanud sel suvel meeskonnast lahkuda. Ma arvan, et see on üks raskemaid otsuseid, mida olen oma jalgpallurikarjääri jooksul langetanud," lausus Son enne hooajaeelset kontrollkohtumist Newcastle Unitediga.

Son liitus klubiga 2015. aastal Leverkuseni Bayerist ja jõudis suurima saavutuseni eelmisel hooajal, mil võideti Euroopa liiga. See oli 17 aasta jooksul Tottenham esimene tiitel.

"Mängida jalgpalli ja olla kümme aastat ühes meeskonnas on midagi, mille üle olen väga uhke, aga ma arvan, et andsin meeskonna heaks endast kõik," jätkas korealane.

"Andsin endast parima nii väljakul kui ka väljaspool seda ning Euroopa liigat võites arvasin, et tegin kõik, mida suutsin saavutada. See on koht, kus arenesin nii jalgpalluri kui ka inimesena, nii et olen südamest tänulik."

Son mängis Tottenham Hotspuri särgis kõigi sarjade peale 454 mängu ja lõi 173 väravat. 2019. aastal jõuti Meistrite liiga finaali, kus tuli tunnistada Liverpooli paremust. Kolm korda (2019, 2020, 2022) valiti ta Tottenhami hooaja parimaks mängijaks.

Son, kel tegelikult on lepingut Põhja-Londoni klubiga veel aasta võrra järel, ei avalikustanud, kus ta mängima hakkab, aga Briti meedia on seostanud teda Põhja-Ameerika profiliiga MLS-i klubiga Los Angeles FC.