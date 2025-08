VIDEO | Jefferson-Wooden sprintis kõigi aegade viiendaks naiseks

"Ma olen sellistest päevadest unistanud ja viimaks hakkavad nad tõeks saama," rõõmustas 24-aastane võitja. "Praegu piiriks vaid taevas. Me jätkame tööd suuremate ja paremate asjade nimel."

Jefferson-Wooden krooniti USA meistriks väga kindlalt, sest Kayla White (10,84) ja Aleia Hobbs (10,92) jäid üsna kindlalt maha. Kolmik tagas kohad septembris Tokyos toimuvatele maailmameistrivõistlustele.

10.65 ‼️



Melissa Jefferson-Wooden produced an incredible run of 10.65 (0.4) to become the US outdoor 100m champion at Hayward Field ⚡️



To put that time into perspective, she is now joint-fifth on the global all-time list pic.twitter.com/RPILUZIKKF