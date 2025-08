Vaštšuk liitus Sloveenia kõrgliiga pronksimeeskonnaga

Eesti meeste koondist 15 korda esindanud 29-aastane keskväljamees kuulus viimased poolteist aastat Kuveidi klubisse Al-Shabab. Varem on ta mänginud Serbias, Iirimaal, Poolas, Ukrainas, Lätis, Inglismaal ja Venemaal. Lisaks on ta pallinud kodumaal Levadia ja Infoneti ridades, kirjutab Soccernet.ee.

Nüüd kuulub Vaštšuk 1920. aastal asutatud Koperi ridadesse, kellega sõlmis hooaja lõpuni vältava lepingu. Konstantin Vassiljevi endine koduklubi Koper on ühekordne Sloveenia meister ning viiekordne karikavõitja. Praegu on Sloveenia kõrgliigas mängitud vaid kaks mängu, millest eestlase uus leivaisa on võitnud mõlemad.

"Klubi võttis ühendust, avaldas huvi ja nii sai leping allkirjastatud," rääkis Euroopasse naasnud Vaštšuk Soccernet.ee-le, kuidas uue klubiga liitumine käis kiiresti. "Minu eesmärk on naasta koondisesse, mistõttu tegin teadliku otsuse naasta Euroopa meeskonda, kes võitleb meistritiitli ja eurosarjade pääsu eest."